Маркевич: Будем стараться сделать выводы

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился ожиданиями от поединка против "Зари" в 5-м туре УПЛ.

- Какой сейчас психологический фон в команде после поражения от "Черноморца"?

- На данный момент уже лучше, но мы понимаем, что нужно будет настроить наши датчики на позитив и борьбу. В жизни всякое бывает, и нужно держать удар.

- Будет бой?

- Конечно, будем стараться сделать выводы, какие изменения. Другого быть не может, потому что ситуация сложная, из нее нужно выходить.

- В прошлом матче было много кадровых проблем. Как обстоят дела сейчас?

- Проблемы как были, так и остались. Это не позволяет нам проявить свои лучшие качества. Середина поля выпала. В последнем матче "сломался" Очеретько, а Мишнев играл на уколах, до этого он вообще не тренировался две недели. Чех не готов. А это наши основные игроки, которые определяют лицо команды. Их заменяют совсем молодые ребята, которые еще нестабильны.

Это нормальное явление, но обычно без основных игроков сложно", - сказал Маркевич в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, матч "Мариуполь" - "Заря" состоится в воскресенье, 22 августа. Начало - 17:00.