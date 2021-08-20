Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркевич: Будем стараться сделать выводы
Наставник "Мариуполя" - о предстоящем матче против "Зари"
Фото: ФК Мариуполь
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился ожиданиями от поединка против "Зари" в 5-м туре УПЛ.
- Какой сейчас психологический фон в команде после поражения от "Черноморца"?
- На данный момент уже лучше, но мы понимаем, что нужно будет настроить наши датчики на позитив и борьбу. В жизни всякое бывает, и нужно держать удар.
- Будет бой?
- Конечно, будем стараться сделать выводы, какие изменения. Другого быть не может, потому что ситуация сложная, из нее нужно выходить.
- В прошлом матче было много кадровых проблем. Как обстоят дела сейчас?
- Проблемы как были, так и остались. Это не позволяет нам проявить свои лучшие качества. Середина поля выпала. В последнем матче "сломался" Очеретько, а Мишнев играл на уколах, до этого он вообще не тренировался две недели. Чех не готов. А это наши основные игроки, которые определяют лицо команды. Их заменяют совсем молодые ребята, которые еще нестабильны.
Это нормальное явление, но обычно без основных игроков сложно", - сказал Маркевич в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, матч "Мариуполь" - "Заря" состоится в воскресенье, 22 августа. Начало - 17:00.
Популярное сейчас
- Шахтер покажет выставочный матч с участием Дарио Срны
- Мышечную память – не обманешь. Игрок Фенербахче не смог поцеловать эмблему из-за дизайна от Puma
- Хацкевич: До сих пор жалею, что Яремчук не остался в Динамо
- Черноморец поднимается со дна, Мариуполь в зоне вылета. Таблица УПЛ 2021/22
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО