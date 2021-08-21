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Мораес вернется в Украину в октябре
Жуниор еще на реабилитации
фото - ФК "Шахтар" Донецьк
Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес продолжает восстанавливаться от повреждения крестообразных связок колена. Форвард сейчас находится в Бразилии, где и проходит курс реабилитации.
В своем аккаунте в Instagram Жуниор ответил на вопрос о сроках возвращения в Украину: "Через 40 дней". Итак, ориентировочно возвращения Мораеса состоится в начале октября.
Напомним, что бразильский украинец с апреля прошлого года не выходит на поле, восстанавливаясь после тяжелой травмы.
Контракт Мораеса с "Шахтером" действителен до конца текущего года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего нападающего в 2 млн евро.
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