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Мораес вернется в Украину в октябре

Премьер-лига
(1 голосов)

Жуниор еще на реабилитации

Мораес вернется в Украину в октябре

фото - ФК "Шахтар" Донецьк

Новина українською

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес продолжает восстанавливаться от повреждения крестообразных связок колена. Форвард сейчас находится в Бразилии, где и проходит курс реабилитации.

В своем аккаунте в Instagram Жуниор ответил на вопрос о сроках возвращения в Украину: "Через 40 дней". Итак, ориентировочно возвращения Мораеса состоится в начале октября.

Напомним, что бразильский украинец с апреля прошлого года не выходит на поле, восстанавливаясь после тяжелой травмы.

Контракт Мораеса с "Шахтером" действителен до конца текущего года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего нападающего в 2 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Комментарии (2)
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dabo33
21.08.2021 в 12:55
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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ukrop08
21.08.2021 в 12:20
с апреля прошлого года или этого года? поправьте
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