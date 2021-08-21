Мораес вернется в Украину в октябре

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес продолжает восстанавливаться от повреждения крестообразных связок колена. Форвард сейчас находится в Бразилии, где и проходит курс реабилитации.

В своем аккаунте в Instagram Жуниор ответил на вопрос о сроках возвращения в Украину: "Через 40 дней". Итак, ориентировочно возвращения Мораеса состоится в начале октября.

Напомним, что бразильский украинец с апреля прошлого года не выходит на поле, восстанавливаясь после тяжелой травмы.

Контракт Мораеса с "Шахтером" действителен до конца текущего года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего нападающего в 2 млн евро.