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Кабаев: С VAR судят хуже, чем без неё

Премьер-лига
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Игрок рассказал, что ему не нравится

Кабаев: С VAR судят хуже, чем без неё

фото Дмитро Смольєнко

Новина українською

Полузащитник луганской "Зари" Владислав Кабаев поделился впечатлениями об футбольном суддействе в УПЛ:

– Вспоминая концовку прошлого сезона, матч с "Олимпиком", было ощущение, будто судьи вас специально убивают?

– Я не люблю это обсуждать, ну да, я считаю – да. Когда ты играешь первые игры – нормальное судейство. Где-то полумоменты свистят.

Но когда уже начинается деление на шестерки, когда мы можем догнать "Шахтер", выигрываешь и второе место – начинают какие-то голы отменять.

Они с системой VAR хуже судят, чем без нее. Как-то трактуют. Ну сломал ногу, да, я понимаю. Мне жалко этого парня. Но он сыграл в мяч. Я просто этого чуть не понимаю. Ты им задаешь вопрос, а они не могут на него ответить. Сейчас наговоришь, а потом это раздуют в интернете. Потом какие-то штрафы будут.

У нас в стране в этом плане очень слабо, я считаю. И футболу есть куда расти, также пусть и судьи прогрессируют, им тоже есть куда расти, – сказал Кабаев.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Владислав Кабаев
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (5)
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Алекс1955 (Донецк)
21.08.2021 в 14:48
Цитата: "...Когда ты играешь первые игры – нормальное судейство. Где-то полумоменты свистят..." В прошлом году первые Десять игр Зари: два проигрыша Десна, Мариуполь), три выигрыша (Львов, Минай - те еще суперклубы и Днепр-1) и ПЯТЬ ничьих. Вот как он играл, когда "нормальное судейство". А потом стало ненормальное. И какое деление на шестерки было. Такое было в позапрошлом чемпионате. Ну а там они сами слили последнюю игру, чтобы не попасть в ЛЧ. Про отрыв ШД в том сезоне вообще молчу.
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mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
21.08.2021 в 14:40
Після того, що ви показали у Відні я вже просто би мовчав! Майте совість! Якщо вам не потрібна Ліга Європи, то подумайте про коефіцієнт для України, який дозволяє вам взагалі грати у Європі і який ви самі не заробляєте а просто користоєтесь як дармоїди! І не забувайте що вас дивляться глядачі, які вболівають не лише за укр. футбол а й за вашу команду і які на другий раз двічі подумають чи приходити на стадіон, щоб вас підтримати! Проте я думаю вам їх зовсім непотрібно, бо ви продалися за гроші які вам заплатили функціонери і ви будете грати по наперед запланованому сценарію! Я закликаю всіх глядачів бойкотувати перегляд чемп. України, який наперед зрежисований!!!!
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football_soccer (Украина)
21.08.2021 в 13:57
ну а шо вы хотели, в футболе крутятся самые большие деньги, все от того, что он продажный и коррумпированный . Только в футболе на каждый эпизод есть 100500 разных трактовок того фол это или нет. Такого нет нигде. В теннисе мячик попал в аут, значит на повторе это аут, и неважно, какой ветер там подул, какая птица пролетела в километре на стадионом. Баскетбол, хоккей, волейбол все тоже самое. А в футболе как начнут смотреть, какие-то естественные и неестественные положения рук, ну что за бред, мяч попал в руку, рукой играть нельзя, это фол на миллион % . Тоже самое и со сломанной ногой. Человеку ногу сломали. Какая разница в мяч сначала попал или нет, нога сломана, как это может не быть фолом? Короче, пока есть такие размытые трактовки - футбол будет в грязи с бесконечными скандалами.
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Болельщик39 (Харьков)
21.08.2021 в 13:30
Всеобщий заговор против "Зари". Даже видео всё фиксирует неправильно. "Мужики"?
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DONCHANYN (ДОНЕЦК)
21.08.2021 в 13:56
Старые песни. Из года в год. Мне лично Днепр этим запомнился, когда был вверху таблицы, не так давно. Сейчас шо-то Срна начал про судейство говорить. Да вы с вашими возможностями вообще на них не должны внимания обращать!
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