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Кабаев: С VAR судят хуже, чем без неё
Игрок рассказал, что ему не нравится
фото Дмитро Смольєнко
Полузащитник луганской "Зари" Владислав Кабаев поделился впечатлениями об футбольном суддействе в УПЛ:
– Вспоминая концовку прошлого сезона, матч с "Олимпиком", было ощущение, будто судьи вас специально убивают?
– Я не люблю это обсуждать, ну да, я считаю – да. Когда ты играешь первые игры – нормальное судейство. Где-то полумоменты свистят.
Но когда уже начинается деление на шестерки, когда мы можем догнать "Шахтер", выигрываешь и второе место – начинают какие-то голы отменять.
Они с системой VAR хуже судят, чем без нее. Как-то трактуют. Ну сломал ногу, да, я понимаю. Мне жалко этого парня. Но он сыграл в мяч. Я просто этого чуть не понимаю. Ты им задаешь вопрос, а они не могут на него ответить. Сейчас наговоришь, а потом это раздуют в интернете. Потом какие-то штрафы будут.
У нас в стране в этом плане очень слабо, я считаю. И футболу есть куда расти, также пусть и судьи прогрессируют, им тоже есть куда расти, – сказал Кабаев.
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