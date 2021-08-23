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Лишние кило и бока. Сергей Шебек раскритиковал арбитра матча Динамо - Десна

Премьер-лига
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(5 голосов)

Динамо - Десна 4:0. Судейский анализ матча

Лишние кило и бока. Сергей Шебек раскритиковал арбитра матча Динамо - Десна

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек раскритиковал арбитра матча "Динамо" - "Десна" (4:0) Игоря Пасхала за непрофессиональную работу в моменте с назначением пенальти в ворота черниговцев и за непрофессиональный подход к своему внешнему виду.

Эксперт говорит, что в моменте, когда Сафронов сбил Буяльского в штрафной, Пасхал обязан был сам назначать пенальти, а не брать паузу для просмотра видеоповтора. Также Шебек отмечает, что внешний вид Пасхала не соответствует стандартам судейской работы.

- Если бы не ВАР, то неизвестно, как сложилась бы игра между командами. Я не понимаю, как можно было не увидеть нарушение правил Сафронова против Буяльского: это явный четкий эпизод на пенальти, а не какая-то противоречивая ситуация в скоплении футболистов. Пасхал находился в хорошей позиции, но назначить одиннадцатиметровый сумел только после просмотра видеоповтора, - говорит эксперт.

- Также не могу не сказать о внешнем виде этого рефери – это просто безобразие. Лишние кило, бока, живот, тяжело бегает и медленно двигается – это не красит судейский корпус. Такая физическая форма рефери не способствует тому, чтобы хорошо судить матчи. Неудивительно, что Пасхал не сдал нормативы с первой попытки. Неизвестно, сдал ли их вообще, хотя к работе его и допустили.

Он и в прошлом году чудил – в тринадцати матчах двенадцать ошибок. Сейчас тенденция продолжается. Очень низкое качество работы, - сказал Сергей Шебек.

Добавим, что "Динамо" победило "Десну" 4:0 и захватило лидерство в УПЛ.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (7)
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vladislav (Харьков)
23.08.2021 в 13:11
Так, зовнішній вигляд Пасхала не вражає. Я ніколи не бачив у європейськіх реферів таких курдюків...
Ответить
0
0
Navudo
23.08.2021 в 12:30
Пасхал - це не той що ФІЗО перед сезоном не здав?
Ответить
+1
0
Болельщик39 (Харьков)
23.08.2021 в 11:40
На 0:30 Гармаш успокаивает Буяльского . Что Мистер сделал с Денисом?
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+4
0
янковский ян (Запорожье)
23.08.2021 в 11:39
Согласен. Вид арбитра должен быть соответственным. В позапрошлом году к нам приезжала судить гандбольная бригада из Греции плей-офф в группу зтр. На них было страшно смотреть. Оба за 120. Футболки мокрые пот, животы висят. Именно висят. Как они нормативы сдали.
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+1
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
23.08.2021 в 10:38
Пусть чемпионшип посмотрит, там такие телепузики бегают , при чем умудряются и на 90й минуте свежих футболистов с замены обгонять
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+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
23.08.2021 в 10:24
Когда служил в армии, то в нашей роте был парень: рост 175 см, вес около 90 кг. При этом на турнике, на брусьях был одним из лучших. Во время марш-бросках при полной экипировке всегда помогал - на нем было минимум 2 автомата, 2-3 вещмешка... Перед дембелем у него вес такой и остался.
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+4
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
23.08.2021 в 10:05
Толстые люди как правило добрые...
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+7
0


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