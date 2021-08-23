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Лишние кило и бока. Сергей Шебек раскритиковал арбитра матча Динамо - Десна
Динамо - Десна 4:0. Судейский анализ матча
фото - Олександр Приходько
Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек раскритиковал арбитра матча "Динамо" - "Десна" (4:0) Игоря Пасхала за непрофессиональную работу в моменте с назначением пенальти в ворота черниговцев и за непрофессиональный подход к своему внешнему виду.
Эксперт говорит, что в моменте, когда Сафронов сбил Буяльского в штрафной, Пасхал обязан был сам назначать пенальти, а не брать паузу для просмотра видеоповтора. Также Шебек отмечает, что внешний вид Пасхала не соответствует стандартам судейской работы.
- Если бы не ВАР, то неизвестно, как сложилась бы игра между командами. Я не понимаю, как можно было не увидеть нарушение правил Сафронова против Буяльского: это явный четкий эпизод на пенальти, а не какая-то противоречивая ситуация в скоплении футболистов. Пасхал находился в хорошей позиции, но назначить одиннадцатиметровый сумел только после просмотра видеоповтора, - говорит эксперт.
- Также не могу не сказать о внешнем виде этого рефери – это просто безобразие. Лишние кило, бока, живот, тяжело бегает и медленно двигается – это не красит судейский корпус. Такая физическая форма рефери не способствует тому, чтобы хорошо судить матчи. Неудивительно, что Пасхал не сдал нормативы с первой попытки. Неизвестно, сдал ли их вообще, хотя к работе его и допустили.
Он и в прошлом году чудил – в тринадцати матчах двенадцать ошибок. Сейчас тенденция продолжается. Очень низкое качество работы, - сказал Сергей Шебек.
Добавим, что "Динамо" победило "Десну" 4:0 и захватило лидерство в УПЛ.
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