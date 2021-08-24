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Гладкий забил в 16-м сезоне УПЛ

Премьер-лига
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Гладкий забил в 16-м сезоне УПЛ

Новина українською

Форвард Зари Александр Гладкий отличился первым голом в сезоне в матче 5-го тура УПЛ против Мариуполя (4:3).

Таким образом, Гладкий забил как минимум по голу в 16-м сезоне чемпионата Украины.

Счет забитым мячам в элите украинского футбола Гладкий открыл в сезоне 2004-2005 в футболке харьковского Металлиста. Позднее Александр дважды выигрывал бомбардирскую гонку в составе Харькова и Шахтера.

Также Гладкий в УПЛ забивал за Днепр, Карпаты и Черноморец.

Всего в рамках УПЛ Александр Гладкий отличился 94 раза в 326 матчах. Экс-форвард сборной Украины занимает 8-е место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий чемпионат Украины
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Комментарии (1)
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Oldfanat (Полтава)
24.08.2021 в 13:27
Так и Селю труженика догонит)
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