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Хавбек Ингульца: Шедеврально провели первые 10 минут второго тайма со Львовом
Первая победа подопечных Лавриненко в сезоне
Фото: Footballua.tv
Полузащитник "Ингульца" Евгений Запорожец прокомментировал победу над "Львовом" (2:1) в матче 5-го тура УПЛ.
"Мы все сами для себя поняли, что провалили первый тайм. Надо было выйти, все перевернуть и доказать, что первый тайм был ошибкой — не проснулись, не доехали. Можно было найти много отмазок. Главное, что мы резко это все поменяли. Во втором тайме завелись. Думаю, показали хорошую игру во втором тайме.
Десять минут, считаю, что шедеврально провели. Забили два быстрых мяча. Еще были предпосылки забить. Ничего, оставим эти голы на следующие игры", — сказал Запорожец.
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