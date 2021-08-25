  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Ингульца: Шедеврально провели первые 10 минут второго тайма со Львовом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Ингульца: Шедеврально провели первые 10 минут второго тайма со Львовом

Премьер-лига
(1 голосов)

Первая победа подопечных Лавриненко в сезоне

Хавбек Ингульца: Шедеврально провели первые 10 минут второго тайма со Львовом

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Полузащитник "Ингульца" Евгений Запорожец прокомментировал победу над "Львовом" (2:1) в матче 5-го тура УПЛ.

"Мы все сами для себя поняли, что провалили первый тайм. Надо было выйти, все перевернуть и доказать, что первый тайм был ошибкой — не проснулись, не доехали. Можно было найти много отмазок. Главное, что мы резко это все поменяли. Во втором тайме завелись. Думаю, показали хорошую игру во втором тайме.

Десять минут, считаю, что шедеврально провели. Забили два быстрых мяча. Еще были предпосылки забить. Ничего, оставим эти голы на следующие игры", — сказал Запорожец.

Читайте такжеСитало: Игра со Львовом получилась тяжелой, эти три очка очень важные

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Ингулец (Петрово) Евгений Запорожец
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...