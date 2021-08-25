  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Селюк: Предложения по Бенито не устроили Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Селюк: Предложения по Бенито не устроили Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Хавбек остается в Динамо

Селюк: Предложения по Бенито не устроили Динамо

Новина українською

Агент нигерийского полузащитника "Динамо" Бенито Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с игроком киевлян, который мог перейти в это межсезонье в хорватский клуб "Горица". По информации хорватских СМИ, этот трансфер не состоялся по вине украинского клуба.

"Сразу скажу, что никакой вины "Динамо" в том, что Бенито не перешел в "Горицу", нет. Заинтересованность хорватов была, но при этом они должны выполнять условия, которые выдвигает "Динамо", а не наоборот. Ведь права на Бенито принадлежат киевлянам. Кроме "Горицы", был вариант в Турции. Но оба этих предложения не устроили "Динамо".

"Горица", кстати, является не совсем, скажем так, благонадежным клубом. Она может взять футболиста в аренду и не платить, поэтому потом на суды с ней можно потратить деньги. Была схема, они "украли" игрока у "Олимпика", не заплатили, потом увели у "Спартака" футболиста. Поэтому это клуб, с которым надо быть осторожным. В итоге Бенито пока остается игроком "Динамо" и тренируется в команде Мирчи Луческу", - сказал Селюк.

Напомним, 22-летний Бенито перешел в "Динамо" в январе 2020 года и подписал контракт на три с половиной года.

Прошлый сезон футболист провел в аренде в "Олимпике", за который забил три гола и отдал четыре голевые передачи в 19 играх.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Селюк Динамо (Киев) Бенито
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Djibouti (Djibouti)
25.08.2021 в 20:55
Ахаххаахаха сел в лужу с очередным калекой
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...