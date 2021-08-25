Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Селюк: Предложения по Бенито не устроили Динамо
Хавбек остается в Динамо
Агент нигерийского полузащитника "
"Сразу скажу, что никакой вины "Динамо" в том, что Бенито не перешел в "Горицу", нет. Заинтересованность хорватов была, но при этом они должны выполнять условия, которые выдвигает "Динамо", а не наоборот. Ведь права на Бенито принадлежат киевлянам. Кроме "Горицы", был вариант в Турции. Но оба этих предложения не устроили "Динамо".
"Горица", кстати, является не совсем, скажем так, благонадежным клубом. Она может взять футболиста в аренду и не платить, поэтому потом на суды с ней можно потратить деньги. Была схема, они "украли" игрока у "Олимпика", не заплатили, потом увели у "Спартака" футболиста. Поэтому это клуб, с которым надо быть осторожным. В итоге Бенито пока остается игроком "Динамо" и тренируется в команде Мирчи Луческу", - сказал Селюк.
Напомним, 22-летний Бенито перешел в "Динамо" в январе 2020 года и подписал контракт на три с половиной года.
Прошлый сезон футболист провел в аренде в "Олимпике", за который забил три гола и отдал четыре голевые передачи в 19 играх.
Популярное сейчас
- Шахтер - Монако: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов
- Официально: Второй клуб УПЛ уволил тренера
- Цена тульского самовара, или Как Дмитрий Рыболовлев Монако покупал
- 30 лет Независимости - 30 футбольных звезд Украины
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО