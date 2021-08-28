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Металлист 1925 - Днепр-1: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Днепряне могут ворваться в ТОП-4 таблицы

Металлист 1925 - Днепр-1: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Мария Шайк

UA-Футбол
Новина українською

Дебютный сезон харьковчан в УПЛ получается довольно неплохим: в пяти играх получилось взять шесть баллов и сейчас удерживать место в середине таблицы. Но два кряду поражения без забитых голов должны настораживать болельщиков "жёлто-синих". "Днепр-1", как принято говорить, даёт играть соперникам, но при этом довольно много забивает и сам. Поэтому нас может ожидать результативный футбол в этом матче.

Игра между "Металлистом 1925" и "Днепром-1" состоится в Харькове, 28 августа, на ОСК "Металлист". Начало встречи запланировано на 17:00.

Увидеть игру в прямом эфире на ТВ в Украине можно на телеканале "Футбол 2". Ищите канал на спутнике или у своего кабельного оператора.

Легальная трансляция поединка в интернете будет на нескольких платформах, которые работают по подписке: Vodafone TV, TV Plus Lifecell и oll.tv.

Также отслеживать ход событий на поле вы можете благодаря сервисам UA-Футбол. Так, в Матч-центре нашего сайта вы можете читать текстовую трансляцию игры здесь. А в Youtube на канале Подкасты UA-Футбол вас будет ожидать бесплатная аудио трансляция игры.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
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