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Металлист 1925 - Днепр-1: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
Днепряне могут ворваться в ТОП-4 таблицы
Фото: UA-Футбол/Автор - Мария Шайк
Дебютный сезон харьковчан в УПЛ получается довольно неплохим: в пяти играх получилось взять шесть баллов и сейчас удерживать место в середине таблицы. Но два кряду поражения без забитых голов должны настораживать болельщиков "жёлто-синих". "Днепр-1", как принято говорить, даёт играть соперникам, но при этом довольно много забивает и сам. Поэтому нас может ожидать результативный футбол в этом матче.
Игра между "Металлистом 1925" и "Днепром-1" состоится в Харькове, 28 августа, на ОСК "Металлист". Начало встречи запланировано на 17:00.
Увидеть игру в прямом эфире на ТВ в Украине можно на телеканале "Футбол 2". Ищите канал на спутнике или у своего кабельного оператора.
Легальная трансляция поединка в интернете будет на нескольких платформах, которые работают по подписке: Vodafone TV, TV Plus Lifecell и oll.tv.
Также отслеживать ход событий на поле вы можете благодаря сервисам UA-Футбол. Так, в Матч-центре нашего сайта вы можете читать текстовую трансляцию игры
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