Металлист 1925 - Днепр-1: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Дебютный сезон харьковчан в УПЛ получается довольно неплохим: в пяти играх получилось взять шесть баллов и сейчас удерживать место в середине таблицы. Но два кряду поражения без забитых голов должны настораживать болельщиков "жёлто-синих". "Днепр-1", как принято говорить, даёт играть соперникам, но при этом довольно много забивает и сам. Поэтому нас может ожидать результативный футбол в этом матче.

Игра между "Металлистом 1925" и "Днепром-1" состоится в Харькове, 28 августа, на ОСК "Металлист". Начало встречи запланировано на 17:00.

Увидеть игру в прямом эфире на ТВ в Украине можно на телеканале "Футбол 2". Ищите канал на спутнике или у своего кабельного оператора.

Легальная трансляция поединка в интернете будет на нескольких платформах, которые работают по подписке: Vodafone TV, TV Plus Lifecell и oll.tv.