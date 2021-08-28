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Костышин - после 7:0 с "Динамо": Команде необходимы какие-то изменения, это очевидно. Завтра будет встреча с президентом

Премьер-лига
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Тренер понимает, насколько сложная ситуация сложилась

Костышин - после 7:0 с "Динамо": Команде необходимы какие-то изменения, это очевидно. Завтра будет встреча с президентом

Фото: ФК Колос/Автор неизвестен

Новина українською

Наставник "Колоса" Руслан Костышин дал комментарий после поражения от "Динамо" (7:0):

— "Колос", играя против "Динамо", всегда встает в плотную оборону и не дает практически ничего сделать. Что сегодня не вышло?

— Мы никогда против "Динамо" в плотной обороне не стояли, чтобы откровенно в обороне, а сегодня что? Сегодня катастрофа. Быстрые голы, ошибки. Первый гол – индивидуальная ошибка, это не тактическая ошибка.

Когда ты на 5-й или 7-й минуте проигрываешь 0:2 – все зависит от многих факторов. От характера команды, от всего. Сегодня "Колос" был не похож на себя. В принципе он вообще в этом сезоне на себя не похож.

Хочется извиниться перед болельщиками. Мне понравилось, что мы 0:7 проигрываем, а болельщики кричат: "Колос". Большая благодарность им, что при таком счете аплодируют и переживают в каких-то моментах.

Команде необходимы какие-то изменения, это очевидно. Завтра будет встреча с президентом.

— Понимаете, что можно изменить в команде?

— Мы не хотим все выносить в прессу. У нас есть понимание в чем мы ошиблись, особенно главный тренер. В чем я ошибся. Я не хочу сейчас об этом говорить в прессе. Много моментов, которые не нравились с межсезонья и так далее.

— Почему у команды не получилось собраться после быстрых голов?

— Тренер не может их собрать, когда они уже на поле. Все зависит от футболистов. Это же не хоккейный матч, где ты взял минутную паузу и переговорил. Футболисты должны сами собраться. У нас много опытных игроков, наверное они должны как-то корректировать.

Мы играли не так, как договаривались. Начался какой-то прессинг, который мы не тренировали. "Динамо" только и ждало, что мы пойдем в прессинг. Они долгими передачами нас обыгрывали, подбирали мяч и разгоняли атаки. Это наши внутренние проблемы, не хочется о них.

Есть понимание, в чем эти проблемы. Как там Цой пел: "Команда требует перемен", – сказал Костышин.

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В статье: Руслан Костышин Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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