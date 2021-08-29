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Угловые тоже бывают красивые. ВИДЕО, как Верес забил Десне второй гол

Премьер-лига
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Михаил Сергийчук - герой эпизода

Угловые тоже бывают красивые. ВИДЕО, как Верес забил Десне второй гол

Новина українською

Воскресную программу шестого тура УПЛ открывает матч "Десна" - "Верес". Черниговцы подходили к игре в статусе фаворита поединка. Но уходили на перерыв под крики "Ганьба" с трибун. Ровенчане в первом тайме забили четыре сухих мяча в ворота хозяев поля. Из них выделить хочется второй, который попадет в наше голосование на лучший гол тура в УПЛ. Его автором стал Михаил Сергийчук, который элегантно переправил мяч в ворота после розыгрыша углового.

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В статье: Десна (Чернигов) Верес (Ровно) Михаил Сергийчук лучшие голы
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