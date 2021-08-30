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Выберите лучший гол 6-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО
Выбирать будет проще - только четыре претендента
Фото: Александр Приходько
Если в предыдущие туры команды радовали нас огромным количеством ярких голов, то в этот раз уровень эффектности существенно понизился. Но без шедевров мы не осталось. Вам нужно только сделать выбор. Итак, как всегда, мы предлагаем вам удары, которые, по нашему мнению, претендуют на звание лучшего в туре, а вы голосуете. Претенденты расположены в хронологическом порядке.
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Напомним, в пятом туре лучшим голом был избран удар Виталия Буяльского в матче с "Десной".
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