Выберите лучший гол 6-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

Если в предыдущие туры команды радовали нас огромным количеством ярких голов, то в этот раз уровень эффектности существенно понизился. Но без шедевров мы не осталось. Вам нужно только сделать выбор. Итак, как всегда, мы предлагаем вам удары, которые, по нашему мнению, претендуют на звание лучшего в туре, а вы голосуете. Претенденты расположены в хронологическом порядке.

Открывает наш хит-парад идеальный удар в девятку от форварда "Александрии" Дениса Устименко, который спас свою команду от поражения в игре с "Черноморцем"

"Динамо" забило семь мячей "Колосу", но мы даем на ваш суд лишь один, зато какой! Виталий Буяльский вновь демонстрирует умение сыграть нестандартно

Десна провалилась в игре с "Вересом". Но это проблемы черниговцев. А ровенчане как по нотам разыграли угловой, который тонко завершил Михаил Сергийчук

"Шахтер" ехал в Ужгород в статусе безоговорочного фаворита, но возвращается только с ничьей. Форвард "Миная" Рустам Ахмедзаде сравнял счет, здорово пробив головой

Напомним, в пятом туре лучшим голом был избран удар Виталия Буяльского в матче с "Десной".