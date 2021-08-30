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Выберите лучший гол 6-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Выбирать будет проще - только четыре претендента

Выберите лучший гол 6-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Если в предыдущие туры команды радовали нас огромным количеством ярких голов, то в этот раз уровень эффектности существенно понизился. Но без шедевров мы не осталось. Вам нужно только сделать выбор. Итак, как всегда, мы предлагаем вам удары, которые, по нашему мнению, претендуют на звание лучшего в туре, а вы голосуете. Претенденты расположены в хронологическом порядке.

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В статье: Виталий Буяльский Михаил Сергийчук лучшие голы Рустам Ахмедзаде Денис Устименко
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Комментарии (1)
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Kakhaber (Александрия-Харьков)
30.08.2021 в 10:57
Устименко
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