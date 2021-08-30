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Не Луческу. Стало известно, кто стал лучшим тренером 6-го тура УПЛ
Этот наставник не является тренером украинского гранда
Фото: УПЛ
Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 6-го тура УПЛ сезона 2021/22.
Им стал наставник "Вереса" Юрий Вирт.
Его подопечные нанесли разгромное поражение черниговской "Десне" (4:0 на чужом поле), получив первую победу на выезде.
Вирт получил 4,6 из 5 возможных от экспертной комиссии.
Напомним, после шести туров "Верес" набрал 8 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:УПЛ
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