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Президент Вереса: У нас стоит задача побеждать в каждой игре

Премьер-лига
(1 голосов)

Ровенский клуб одержал разгромную победу над "Десной"

Президент Вереса: У нас стоит задача побеждать в каждой игре

Фото: YouTube

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин поделился впечатлениями после победы над "Десной" (4:0) в матче 6-го тура УПЛ.

"Это историческая победа для клуба. Мы на пути становления, поэтому для нас это важный результат.

У нас бонусы за победы, все об этом знают. Сегодняшняя победа - бонус для команды. У нас стоит задача побеждать в каждой игре", — сказал Надеин в эфире Футбол NEWS.

Читайте такжеВирт - о разгроме Десны: Это тот Верес, который я хотел бы видеть

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В статье: Десна (Чернигов) Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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andy1973 (Рівне)
30.08.2021 в 09:27
В тому інтерв'ю була більш цікава інформації стосовно регламентних нюансів які не дозволяють Вересу проводити нормальну тансферну політику. А то вибрали фразу. Ну знайдіть президента клубу хто скаже що наше завдання це дарувати гарну гру а потім тільки результат. Спробуйте...
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