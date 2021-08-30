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Президент Вереса: У нас стоит задача побеждать в каждой игре
Ровенский клуб одержал разгромную победу над "Десной"
Фото: YouTube
Президент "Вереса" Иван Надеин поделился впечатлениями после победы над "Десной" (4:0) в матче 6-го тура УПЛ.
"Это историческая победа для клуба. Мы на пути становления, поэтому для нас это важный результат.
У нас бонусы за победы, все об этом знают. Сегодняшняя победа - бонус для команды. У нас стоит задача побеждать в каждой игре", — сказал Надеин в эфире Футбол NEWS.
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Источник:Футбол NEWS
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Комментарии (1)
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andy1973 (Рівне)
30.08.2021 в 09:27
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