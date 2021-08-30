Президент Вереса: У нас стоит задача побеждать в каждой игре

Президент "Вереса" Иван Надеин поделился впечатлениями после победы над "Десной" (4:0) в матче 6-го тура УПЛ.

"Это историческая победа для клуба. Мы на пути становления, поэтому для нас это важный результат.

У нас бонусы за победы, все об этом знают. Сегодняшняя победа - бонус для команды. У нас стоит задача побеждать в каждой игре", — сказал Надеин в эфире Футбол NEWS.