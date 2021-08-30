  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Венглинский: Де Дзерби нужно подсказать, что существуют еще и интересы сборной Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Венглинский: Де Дзерби нужно подсказать, что существуют еще и интересы сборной Украины

Премьер-лига
(4 голосов)

Экс-форвард - об отсутствии украинцев в основе "Шахтера"

Венглинский: Де Дзерби нужно подсказать, что существуют еще и интересы сборной Украины

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бывший форвард сборной Украины Олег Венглинский поделился мнением о состоянии игроков "Динамо" и "Шахтера" в преддверии матчей национальной команды в отборе ЧМ-2022.

"В "Динамо" после Евро потихоньку оживают лидеры — те же Цыганков и Сидорчук. Ребята выходят на прежний уровень. Надо отдать должное Мирче Луческу — в команде существует здоровая конкуренция, все сражаются за место в основе, и никто не обижается, если остается в запасе. Показательно, что даже после победы со счетом 7:0 Луческу остался недоволен и раздал на орехи некоторым исполнителям.

Все сборники из "Динамо" сейчас выглядят отлично. Посмотрите только, что творят Шапаренко и Миколенко, стабильно играет Забарный, Тымчик начал забивать. Но особняком стоит Буяльский — сложившийся мастер, который к тому же классные голы забивает. Особенно меня впечатлил его гол "Десне".

Читайте такжеВенглинский: Такого сильного и скоростного Динамо не видел со времен Лобановского

Что касается сборников из "Шахтера", то здесь ситуация не столь радужная. К примеру, Матвиенко допускает ошибку в матче с "Монако" и его садят в запас. Разве можно сразу делать такие выводы?

В Лиге чемпионов за "Шахтер" играют по два украинца, и это печально. Почему не выходит на поле Степаненко — лидер и настоящий вожак команды? Нечасто играют и молодые — Сикан с Мудриком. Однако считаю, они еще не дотягивают до сборной. Мне кажется, Де Дзерби нужно подсказать, что существуют еще и интересы сборной Украины", - подытожил Венглинский.

Читайте такжеСборная Украины вылетела в Казахстан. Яремчук и другие легионеры присоединятся к команде вечером

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Олег Венглинский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
zbirna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC Energy (Новая Каховка)
30.08.2021 в 14:48
Мудрик выходит, Судакова подпускают, Сикан. Клуб есть клуб, и интересы клуба сборную напрямую не касаются. Смотрел матчи Бенфики, в составе 2-3 португальца, но сборная выигрывала евро. Почему? Тому что честная конкуренция и хорошие школы, а не бей-беги, типа Десны, Колоса, Ингульца и т.п.
Ответить
+1
0
Соколов (Никополь)
30.08.2021 в 14:35
Для тренера должен существовать один интерес, интерес клуба и результата. Всё остальное не актуально. У Венглинского что то не то с мыслями
Ответить
+2
-1
avatar
SeventyFour (Phoenix)
30.08.2021 в 14:34
Какая сборная? Онли бизнис. Рыжему негодяю сборная не нужна, этому физруку и подавно
Ответить
+1
-1
Primeval (Одесса)
30.08.2021 в 14:31
Нет желания даже смотреть на сборную карнавала
Ответить
0
-3
FC Energy (Новая Каховка)
30.08.2021 в 14:45
Не смотри. На цирк Динамо-2 в Одессе тоже смотреть тошно.
Ответить
0
0
Primeval (Одесса)
30.08.2021 в 14:31
Согласен
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...