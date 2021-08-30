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Венглинский: Де Дзерби нужно подсказать, что существуют еще и интересы сборной Украины
Экс-форвард - об отсутствии украинцев в основе "Шахтера"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бывший форвард сборной Украины Олег Венглинский поделился мнением о состоянии игроков "Динамо" и "Шахтера" в преддверии матчей национальной команды в отборе ЧМ-2022.
"В "Динамо" после Евро потихоньку оживают лидеры — те же Цыганков и Сидорчук. Ребята выходят на прежний уровень. Надо отдать должное Мирче Луческу — в команде существует здоровая конкуренция, все сражаются за место в основе, и никто не обижается, если остается в запасе. Показательно, что даже после победы со счетом 7:0 Луческу остался недоволен и раздал на орехи некоторым исполнителям.
Все сборники из "Динамо" сейчас выглядят отлично. Посмотрите только, что творят Шапаренко и Миколенко, стабильно играет Забарный, Тымчик начал забивать. Но особняком стоит Буяльский — сложившийся мастер, который к тому же классные голы забивает. Особенно меня впечатлил его гол "Десне".
Что касается сборников из "Шахтера", то здесь ситуация не столь радужная. К примеру, Матвиенко допускает ошибку в матче с "Монако" и его садят в запас. Разве можно сразу делать такие выводы?
В Лиге чемпионов за "Шахтер" играют по два украинца, и это печально. Почему не выходит на поле Степаненко — лидер и настоящий вожак команды? Нечасто играют и молодые — Сикан с Мудриком. Однако считаю, они еще не дотягивают до сборной. Мне кажется, Де Дзерби нужно подсказать, что существуют еще и интересы сборной Украины", - подытожил Венглинский.
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