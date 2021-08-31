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Не поможет в ближайшие два месяца. Защитник Мариуполя получил серьёзную травму

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист травмировался в матче 6-го тура УПЛ

Не поможет в ближайшие два месяца. Защитник Мариуполя получил серьёзную травму

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Матч 6-го тура УПЛ "Мариуполь" с "Ингульцом" (1:1) завершал в меньшинстве. В середине второго тайма из-за травмы поле покинул защитник азовцев Сергей Чоботенко.

Как сообщил доктор мариупольцев Дмитрий Лисицын, у 24-летнего футболиста перелом наружной лодыжки.

Отмечается, что срок восстановления займет ориентировочно 2 месяца.

Напомним, что после 6-ти туров "Мариуполь" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав одно очко.

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В статье: ФК Мариуполь Сергей Чоботенко
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
31.08.2021 в 15:01
Писец! Единственный нормальный центральный защитник выбыл. В защите итак раздрай, а тут ещё и это... Как говорится, пришла беда - отворяй ворота...
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