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Не поможет в ближайшие два месяца. Защитник Мариуполя получил серьёзную травму
Футболист травмировался в матче 6-го тура УПЛ
Фото: ФК Мариуполь
Матч 6-го тура УПЛ "Мариуполь" с "Ингульцом" (1:1) завершал в меньшинстве. В середине второго тайма из-за травмы поле покинул защитник азовцев Сергей Чоботенко.
Как сообщил доктор мариупольцев Дмитрий Лисицын, у 24-летнего футболиста перелом наружной лодыжки.
Отмечается, что срок восстановления займет ориентировочно 2 месяца.
Напомним, что после 6-ти туров "Мариуполь" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав одно очко.
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Источник:ФК Мариуполь
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
31.08.2021 в 15:01
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