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Александрия завершила работу на трансферном рынке

Премьер-лига
(1 голосов)

Больше новичков у горожан не будет

Александрия завершила работу на трансферном рынке

fco.com.ua

Новина українською

Паузу в украинской Премьер-лиге футболисты "Александрии" заполнят спаррингом с "Днепром-1", который состоится 4 сентября.

Подопечные Юрия Гуры подготовку к поединку 7 тура с "Ингульцом" возобновят 1 сентября.

Тренерский штаб "горожан" полностью устраивают те исполнители, которые находятся в его распоряжении. Поэтому работа на трансферном рынке завершена.

Напомним, что после шестого тура чемпионата УПЛ "Александрия" занимает шестое место, набрав 11 очков.

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В статье: ФК Александрия
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