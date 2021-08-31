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Александрия завершила работу на трансферном рынке
Больше новичков у горожан не будет
fco.com.ua
Паузу в украинской Премьер-лиге футболисты "
Подопечные Юрия Гуры подготовку к поединку 7 тура с "Ингульцом" возобновят 1 сентября.
Тренерский штаб "горожан" полностью устраивают те исполнители, которые находятся в его распоряжении. Поэтому работа на трансферном рынке завершена.
Напомним, что после шестого тура чемпионата УПЛ "Александрия" занимает шестое место, набрав 11 очков.
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Источник:Meta Ratings
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