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Динамо отдало еще одного игрока Черноморцу

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Одесский клуб внес защитника в заявку на сезон УПЛ

Динамо отдало еще одного игрока Черноморцу

Олександрія/Автор невідомий

Новина українською

"Черноморец" внес в заявку на сезон УПЛ защитника "Динамо" Романа Вантуха.

В прошлом сезоне 23-летний Вантух выступал на правах аренды в "Александрии", в составе которой сыграл 20 матчей, забил два гола и оформил два ассиста.

После 6-ти туров "Черноморец" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба 4 балла.

Напомним, летом "Черноморец" арендовал 14 игроков "Динамо", среди которых Георгий Цитаишвили, Евгений Исаенко, Богдан Билошевский, Владислав Ванат и Мохаммед Кадири.

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В статье: Черноморец (Одесса) Роман Вантух
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (6)
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Цап-царап (Харків)
02.09.2021 в 13:08
А Луческу им в помощь...
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0
0
Sjavec (Одесса)
02.09.2021 в 12:44
С этим ничего не поделаешь, но отдали бы хоть кого-то нормально проигравшего. Дядек на поле не хватает
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0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
02.09.2021 в 11:54
"Шо,опять?"(с)
Ответить
+1
0
storm_ua (Николаев)
02.09.2021 в 11:07
У нас новый арендуполь, поздравляю
Ответить
0
-2
grassion (Харьков)
02.09.2021 в 10:14
Я худею))) Супрягу когда уже отдадут?
Ответить
+6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.09.2021 в 10:37
в меню одесских ресторанов уже появился суп "ряха"!))
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+2
-1


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