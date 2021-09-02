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Динамо отдало еще одного игрока Черноморцу
Одесский клуб внес защитника в заявку на сезон УПЛ
Олександрія/Автор невідомий
"Черноморец" внес в заявку на сезон УПЛ защитника "Динамо" Романа Вантуха.
В прошлом сезоне 23-летний Вантух выступал на правах аренды в "Александрии", в составе которой сыграл 20 матчей, забил два гола и оформил два ассиста.
После 6-ти туров "Черноморец" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба 4 балла.
Напомним, летом "Черноморец" арендовал 14 игроков "Динамо", среди которых Георгий Цитаишвили, Евгений Исаенко, Богдан Билошевский, Владислав Ванат и Мохаммед Кадири.
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