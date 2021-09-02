Динамо отдало еще одного игрока Черноморцу

"Черноморец" внес в заявку на сезон УПЛ защитника "Динамо" Романа Вантуха.

В прошлом сезоне 23-летний Вантух выступал на правах аренды в "Александрии", в составе которой сыграл 20 матчей, забил два гола и оформил два ассиста.

После 6-ти туров "Черноморец" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба 4 балла.

Напомним, летом "Черноморец" арендовал 14 игроков "Динамо", среди которых Георгий Цитаишвили, Евгений Исаенко, Богдан Билошевский, Владислав Ванат и Мохаммед Кадири.