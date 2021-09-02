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Уже работал с Карпатами. ФК Львов определился с новым тренером - СМИ

Премьер-лига
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Львовяне провели уже переговоры с 55-летним специалистом

Уже работал с Карпатами. ФК Львов определился с новым тренером - СМИ

Новина українською

Белорусский тренер Олег Дулуб возглавит "Львов". Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, львовяне провели переговоры с 55-летним специалистом и договорились о подписании контракта. Отмечается, что об этом будет объявлено уже сегодня.

Последним местом работы Дулуба были "Крумкачы", которые он покинул в конце июня. У наставника уже есть опыт работы с украинскими командами – в свое время он тренировал "Карпаты" и "Черноморец".

Напомним, 25 августа Анатолий Бессмертный подал в отставку с поста главного тренера "Львова".

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В статье: ФК Львов Олег Дулуб
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Источник:
ТаТоТаке

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