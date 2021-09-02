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Новичок Днепра-1 Нелсон Монте: Параллельно буду учить и английский и украинский

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник рассказал о своем переходе в днепровский клуб

Новичок Днепра-1 Нелсон Монте: Параллельно буду учить и английский и украинский

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Новичок "Днепра-1", защитник Нелсон Монте прокомментировал свой переход в украинский клуб.

– Большое удовольствие подписать контракт с таким клубом. Находясь на базе сразу отметил, что все здесь свидетельствует о работе большого клуба. Я счастлив и полон энтузиазма. Обещаю делать все для прогресса клуба.

– Что ты знал об Украине, городе, клубе перед трансфером?

– Перед тем, как принять предложение "Днепра-1", я получил полную информацию от моего агента Марсело, который также является агентом Матеуса. Он исчерпывающе рассказал о былых временах и про нынешний клуб. Также я получил информацию от Бруну Гамы. От всех отзывы были очень лестными, и я решил согласиться на переход.

– Готов учить язык? И готова ли твоя семья переехать сюда?

– В конце сентября жена переедет в Днепр вместе с двумя детьми. Что касаемся языка, то мы уже обговорили этот вопрос клубом. Буду брать уроки, чтобы параллельно учить и английский, и украинский. И кстати, жена тоже хочет, когда приедет, учить украинский.

– Для тебя это первый трансфер в карьере и сразу за границу. Неужели не нервничаешь?

– Да, действительно я впервые еду из Португалии за границу. Но у меня есть опыт некоторых европейских матчей, приобретенный несколько лет назад. Сейчас я здесь и хорошо настроен.

Я такой человек, что быстро привыкаю к ​​новому, хорошо адаптируюсь. Не вижу проблем, которые помешают мне сделать это и в клубе и в городе. Хочу как можно быстрее познакомиться со всеми, начать тренироваться и играть.

– Ты видел какие-то матчи "Днепра-1" в этом сезоне?

– Я не видел полные матчи, ведь в Португалии тяжело смотреть трансляции чемпионата Украины. Но я находил в интернете обзоры матчей и обращал внимание, как играет команда, действуют футболисты. Имел возможность оценить уровень и получить определенную информацию по игре команды.

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В статье: СК Днепр-1 Нелсон Монте
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (1)
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SeventyFour (Phoenix)
02.09.2021 в 22:31
Хлопець вперше за кордоном, чую він буде «дуже в захваті» від українських «доріг», особливо в Дніпрі…
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