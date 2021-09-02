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Новичок Днепра-1 Нелсон Монте: Параллельно буду учить и английский и украинский
Защитник рассказал о своем переходе в днепровский клуб
scdnipro1.com.ua
– Большое удовольствие подписать контракт с таким клубом. Находясь на базе сразу отметил, что все здесь свидетельствует о работе большого клуба. Я счастлив и полон энтузиазма. Обещаю делать все для прогресса клуба.
– Что ты знал об Украине, городе, клубе перед трансфером?
– Перед тем, как принять предложение "Днепра-1", я получил полную информацию от моего агента Марсело, который также является агентом Матеуса. Он исчерпывающе рассказал о былых временах и про нынешний клуб. Также я получил информацию от Бруну Гамы. От всех отзывы были очень лестными, и я решил согласиться на переход.
– Готов учить язык? И готова ли твоя семья переехать сюда?
– В конце сентября жена переедет в Днепр вместе с двумя детьми. Что касаемся языка, то мы уже обговорили этот вопрос клубом. Буду брать уроки, чтобы параллельно учить и английский, и украинский. И кстати, жена тоже хочет, когда приедет, учить украинский.
– Для тебя это первый трансфер в карьере и сразу за границу. Неужели не нервничаешь?
– Да, действительно я впервые еду из Португалии за границу. Но у меня есть опыт некоторых европейских матчей, приобретенный несколько лет назад. Сейчас я здесь и хорошо настроен.
Я такой человек, что быстро привыкаю к новому, хорошо адаптируюсь. Не вижу проблем, которые помешают мне сделать это и в клубе и в городе. Хочу как можно быстрее познакомиться со всеми, начать тренироваться и играть.
– Ты видел какие-то матчи "Днепра-1" в этом сезоне?
– Я не видел полные матчи, ведь в Португалии тяжело смотреть трансляции чемпионата Украины. Но я находил в интернете обзоры матчей и обращал внимание, как играет команда, действуют футболисты. Имел возможность оценить уровень и получить определенную информацию по игре команды.
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