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Футболист Динамо сменил игровой номер

Премьер-лига
(3 голосов)

Никита Бурда не выходил на поле с июля 2020 года

Футболист Динамо сменил игровой номер

Новина українською

Защитник "Динамо" Никита Бурда сменил игровой номер.

Футболист будет выступать в футболке с цифрой "6". Об этом свидетельствует профиль клуба на официальном сайте УПЛ.

Напомним, что в последний раз 26-летний футболист выходил на поле в составе "Динамо" в июле 2020 года. По причине травмы колена Бурда пропустил весь прошлый сезон.

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда
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Источник:
УПЛ

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