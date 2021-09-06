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Футболист Динамо сменил игровой номер
Никита Бурда не выходил на поле с июля 2020 года
Защитник "Динамо" Никита Бурда сменил игровой номер.
Футболист будет выступать в футболке с цифрой "6". Об этом свидетельствует профиль клуба на официальном сайте УПЛ.
Напомним, что в последний раз 26-летний футболист выходил на поле в составе "Динамо" в июле 2020 года. По причине травмы колена Бурда пропустил весь прошлый сезон.
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Источник:УПЛ
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