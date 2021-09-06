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Защитник Шахтера Додо отстранен на два матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец не поможет "горнякам" в ближайших матчах Премьер-лиги

Защитник Шахтера Додо отстранен на два матча УПЛ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола определил наказание для игроков и официальных лиц клубов.

КДК УАФ отстранил защитника "Шахтера" Додо от участия в соревнованиях на два матча за удаление во время матча 6-го тура УПЛ против "Миная" (1:1).

Напомним, 22-летний бразилец получил прямую красную карточку в матче 6-го тура УПЛ.

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо
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Источник:
УПЛ

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