Премьер-лига
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Защитник Шахтера Додо отстранен на два матча УПЛ
Бразилец не поможет "горнякам" в ближайших матчах Премьер-лиги
Фото: ФК Шахтер Донецк
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола определил наказание для игроков и официальных лиц клубов.
КДК УАФ отстранил защитника "Шахтера" Додо от участия в соревнованиях на два матча за удаление во время матча 6-го тура УПЛ против "Миная" (1:1).
Напомним, 22-летний бразилец получил прямую красную карточку в матче 6-го тура УПЛ.
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Источник:УПЛ
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