  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дубинчак: Луческу сказал, что на моей позиции в Динамо есть Миколенко – игрок сборной, суперуровень
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дубинчак: Луческу сказал, что на моей позиции в Динамо есть Миколенко – игрок сборной, суперуровень

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник рассказал о конкуренции Динамо и своей аренде в Днепр-1

Дубинчак: Луческу сказал, что на моей позиции в Динамо есть Миколенко – игрок сборной, суперуровень

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Владислав Дубинчак, права на которого принадлежат "Динамо", в эфире "ПроФутбола" рассказал о своей коммуникации с главным тренером киевлян Мирчей Луческу.

"Я приехал 15 июня, а его не было. Он был со сборной Украины на Евро. Мы тренировались. Он вернулся 22 июня, но мы с ним не разговаривали. Он немного держал дистанцию с игроками. Он меня хорошо не знал. Потом мы сыграли двухсторонку и он понял, что я неплохой игрок, что могу что-то придумать. После этого он начал обращать на меня внимание, пошли какие-то подсказки, разговоры и более-менее коммуникация.

Первый разговор один на один состоялся после товарищеского матча с "Атлетиком". Мы с ним вдвоем остались на стадионе. Он назвал мне моменты, в которых я должен прибавить, что он любит, что ему нравится. Я с трепетом к этому относился, мне даже немного страшновато было. Минут 5 мы поговорили. Он сказал, где он меня видит, назвал хорошие мои качества. Я был доволен услышанным.

Но после сборов мне сказали, что я должен ехать в аренду. Луческу позвонил мне, когда я как раз ехал в машине. Сказал, как он все видит, почему такая ситуация. Я понял. Был рад, что он мне позвонил. Это очень важно для игрока, чувствовать свою важность и то, что не просто был серой массой – тренировался и просто уехал. Я с чистой душой приехал в "Днепр-1", буду доказывать здесь свою профпригодность и пытаться вернуться в "Динамо".

Не знаю, почему не удалось остаться в "Динамо". Я чувствовал себя хорошо, неплохо играл в спаррингах и до последнего думал, что останусь. Но Луческу объяснил, что я молодой парень, которому нужно играть. Он сказал, что есть Миколенко – игрок сборной Украины, суперуровень. Я и сам понимаю, что два игрока одновременно не могут играть. Даже в случае ротации я бы не получал достаточно игрового времени. Я провел только 1 хороший сезон в "Днепре-1", а надо 2-3. Сейчас Миколенко – №1 в "Динамо", а как будет дальше – посмотрим.

Мы с Виталием в дружеских отношениях, все нормально было на сборах. Не было такого, что пойду по головам и выбью тебя. Мы спокойно и нормально друг к другу относились, не было никаких таких моментов. Каждый пытался показать себя по-максимуму", – сказал Дубинчак.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Владислав Дубинчак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.09.2021 в 18:54
Это сверхсуперпупер уровень! Он стоит около 40 лямов!
Ответить
0
0
Камонплей
08.09.2021 в 18:38
бачили ми той супер-рівень, знаємо.
Ответить
+1
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
08.09.2021 в 18:59
... "сказав Дубінчак"
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...