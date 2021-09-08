Дубинчак: Луческу сказал, что на моей позиции в Динамо есть Миколенко – игрок сборной, суперуровень

Защитник "Днепра-1" Владислав Дубинчак, права на которого принадлежат " Динамо ", в эфире "ПроФутбола" рассказал о своей коммуникации с главным тренером киевлян Мирчей Луческу.

"Я приехал 15 июня, а его не было. Он был со сборной Украины на Евро. Мы тренировались. Он вернулся 22 июня, но мы с ним не разговаривали. Он немного держал дистанцию с игроками. Он меня хорошо не знал. Потом мы сыграли двухсторонку и он понял, что я неплохой игрок, что могу что-то придумать. После этого он начал обращать на меня внимание, пошли какие-то подсказки, разговоры и более-менее коммуникация.

Первый разговор один на один состоялся после товарищеского матча с "Атлетиком". Мы с ним вдвоем остались на стадионе. Он назвал мне моменты, в которых я должен прибавить, что он любит, что ему нравится. Я с трепетом к этому относился, мне даже немного страшновато было. Минут 5 мы поговорили. Он сказал, где он меня видит, назвал хорошие мои качества. Я был доволен услышанным.

Но после сборов мне сказали, что я должен ехать в аренду. Луческу позвонил мне, когда я как раз ехал в машине. Сказал, как он все видит, почему такая ситуация. Я понял. Был рад, что он мне позвонил. Это очень важно для игрока, чувствовать свою важность и то, что не просто был серой массой – тренировался и просто уехал. Я с чистой душой приехал в "Днепр-1", буду доказывать здесь свою профпригодность и пытаться вернуться в "Динамо".

Не знаю, почему не удалось остаться в "Динамо". Я чувствовал себя хорошо, неплохо играл в спаррингах и до последнего думал, что останусь. Но Луческу объяснил, что я молодой парень, которому нужно играть. Он сказал, что есть Миколенко – игрок сборной Украины, суперуровень. Я и сам понимаю, что два игрока одновременно не могут играть. Даже в случае ротации я бы не получал достаточно игрового времени. Я провел только 1 хороший сезон в "Днепре-1", а надо 2-3. Сейчас Миколенко – №1 в "Динамо", а как будет дальше – посмотрим.

Мы с Виталием в дружеских отношениях, все нормально было на сборах. Не было такого, что пойду по головам и выбью тебя. Мы спокойно и нормально друг к другу относились, не было никаких таких моментов. Каждый пытался показать себя по-максимуму", – сказал Дубинчак.