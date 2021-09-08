Дулуб начал с победы. Львов в спарринге разгромил Карпаты Галич

ФК Львов в паузе на матчи сборных организовал спарринг с Карпатами Галич.

Это был первый, хоть и неофициальный матч для нового главного тренера львовян Олага Дулуба.

Хозяева сразу включили высокий прессинг и раз за разом заставляли молодую линию защиты галичан ошибаться. Под постоянным давлением Карпаты допускали много как технических, так и тактических помарок.

В итоге, матч закончился со счетом 3:0 в пользу Львова.

Львов - Карпаты Галич 3:0

Голы: Ныч, 34, Якимец, 51, Эрнест, 83

После спарринга свой первый комментарий в роли главного тренера «Львова» предоставил Олег Дулуб:

"Перед игрой я говорил ребятам, что этот матч будет, как репетиция перед игрой с "Вересом". Почему? "Карпаты" (Галич), по сути, команда из Львова. Ровно также расположен неподалеку. Оба поединка - дерби. Самое главное в таких противостояниях не уступить в плане физического состояния. Здесь много также решает характер. За то непродолжительное время, пока я с командой, невозможно сделать каких-то больших сдвигов. Впрочем, именно на эту игру мы ставили задачу: посмотреть всех игроков или по крайней мере тех, которые сейчас есть в нашем распоряжении".