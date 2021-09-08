Пятов, Матвиенко и Степаненко вернулись в расположение Шахтера

" Шахтер " продолжает подготовку к субботнему матчу УПЛ с "Днепром-1".

8 сентября во второй половине дня "Шахтер" провел тренировку в Святошино.

Андрей Пятов, Николай Матвиенко и Тарас Степаненко, у которых было три выходных после матчей за национальную команду, уже присоединились к "Шахтеру" и работали в общей группе. Вернулись из сборной Украины U21 Георгий Судаков, Артем Бондаренко и Михаил Мудрик. Также к тренировке были привлечены воспитанники Академии.

Сессия длилась чуть более 90 минут. Вначале все размялись, а затем полностью сосредоточились на игровых упражнениях в разных сочетаниях футболистов и со сменой задач.

Индивидуальная программа у Анатолия Трубина. После незначительного повреждения восстанавливается Дентиньо. Остальные в строю.

Команда продолжает подготовку и ожидает возвращения второй группы сборников (Манор Соломон, Лассина Траоре, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля и Даниил Сикан).