Рустам Ахмедзаде: В Азербайджане сейчас большое внимание к Минаю

Форвард "Миная" Рустам Ахмедзаде во время международной паузы ездил в лагерь сборной Азербайджана. Из трех матчей нападающий принял участие в одном - против сборной Ирландии, который завершился ничьей 1:1. Рустам вышел на замену на 70-й минуте мог отличиться голом, однако после его удара соперника спас голкипера. В интервью пресс-службе закарпатского клуба Ахмедзаде рассказал о своих впечатлениях от поездки на историческую родину.

- Все понравилось, все было на очень высоком уровне. Шикарные стадионы, много болельщиков на трибунах – только в Дублине пришло где-то 30 тысяч, когда мы играли с Ирландией. Атмосфера сказочная. Да и уровень игроков очень хороший – они играют в АПЛ, в топ-чемпионатах.

На игру с Люксембургом не попал в заявку, ведь прилетел из Ужгорода довольно поздно, игра с "Шахтером" была довольно тяжелой, изнурительной. Тренерский штаб ее видел, поэтому решили дать мне восстановиться и лучше подготовиться к Ирландии. Уже в той игре я понравился Де Бьязи, он похвалил меня за игру. И в интервью об этом говорил. Но в конце игры получил небольшое повреждение. А из-за него меня решили не заявлять уже на игру с Португалией.

Да, у меня был момент с Ирландией. Несколько раз его пересматривал. Должен был забивать. Надо отрабатывать такие моменты, лучше их реализовывать. Да, три матча, 1 очко всего у нашей сборной. Думаю, что у Азербайджана еще все впереди. У нас хорошая команда, есть шансы играть лучше. Думаю, мы еще возьмем очки.

В Азербайджане сейчас большое внимание к "Минаю". Многие фанаты пишут мне, говорят, что следят за матчами, болеют за нас. И это приятно.

Напомним, что перед паузой "Минай" сыграл вничью с "Шахтером", гол в составе команды Кобина забил именно Рустам Ахмедзаде. Стоит заметить, что в прошлом сезону Азербайджан пригласил в сборную Анатолия Нуриева, который также выступал за "Минай", однако летом перешел в "Колос".