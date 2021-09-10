Шахтер без двух защитников. Список дисквалифицированных на матчи 7-го тура УПЛ

10-12-го сентября состоятся матчи седьмого тура чемпионата Украины по футболу. Вашему вниманию список игроков, которые не смогут принять участие в поединках из-за дисквалификаций.

Добавим, что больше всего потерь у донецкого "Шахтера" - Де Дзерби не сможет задействовать сразу двух футболистов основы. Также имеются кадровые потери у "Динамо", "Руха", "Миная", "Александрии", "Мариуполя", "Вереса" и "Черноморца"

Список дисквалифицированных на седьмой тур: