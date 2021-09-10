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Шахтер без двух защитников. Список дисквалифицированных на матчи 7-го тура УПЛ
Есть потеря и у чемпиона
фото - Олександр Приходько
10-12-го сентября состоятся матчи седьмого тура чемпионата Украины по футболу. Вашему вниманию список игроков, которые не смогут принять участие в поединках из-за дисквалификаций.
Добавим, что больше всего потерь у донецкого "Шахтера" - Де Дзерби не сможет задействовать сразу двух футболистов основы. Также имеются кадровые потери у "Динамо", "Руха", "Миная", "Александрии", "Мариуполя", "Вереса" и "Черноморца"
Список дисквалифицированных на седьмой тур:
- Додо ("Шахтер")
- Марлон ("Шахтер")
- Николай Шапаренко ("Динамо")
- Владислав Бабогло ("Александрия")
- Марк Мампаси ("Мариуполь")
- Ярослав Карабин ("Рух")
- Эльдар Кулиев ("Минай")
- Богдан Билошевский ("Черноморец")
- Виталий Дахновский ("Верес")
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