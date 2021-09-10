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Шахтер без двух защитников. Список дисквалифицированных на матчи 7-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Есть потеря и у чемпиона

Шахтер без двух защитников. Список дисквалифицированных на матчи 7-го тура УПЛ

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

10-12-го сентября состоятся матчи седьмого тура чемпионата Украины по футболу. Вашему вниманию список игроков, которые не смогут принять участие в поединках из-за дисквалификаций.

Добавим, что больше всего потерь у донецкого "Шахтера" - Де Дзерби не сможет задействовать сразу двух футболистов основы. Также имеются кадровые потери у "Динамо", "Руха", "Миная", "Александрии", "Мариуполя", "Вереса" и "Черноморца"

Список дисквалифицированных на седьмой тур:

  • Додо ("Шахтер")
  • Марлон ("Шахтер")
  • Николай Шапаренко ("Динамо")
  • Владислав Бабогло ("Александрия")
  • Марк Мампаси ("Мариуполь")
  • Ярослав Карабин ("Рух")
  • Эльдар Кулиев ("Минай")
  • Богдан Билошевский ("Черноморец")
  • Виталий Дахновский ("Верес")
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В статье: дисквалификация Додо Николай Шапаренко Марлон
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Комментарии (3)
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
10.09.2021 в 11:42
В Дніпра є шанс відібрати очки)
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+2
0
Hanter44 (Baburka)
10.09.2021 в 10:56
Во расстарались судейки
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0
-2
Alex-696 (Немирів)
10.09.2021 в 13:24
Все одно в ЧУ Матвієнко з Майконом грають.
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0
0


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