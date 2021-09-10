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Чемпионат U-19. Динамо проиграло Металлисту 1925, Шахтер выходит в единоличные лидеры
Первая потеря очков для киевлян
fcdynamo.kiev.ua
В рамках 7-го тура юношеского первенства Украины "Металлист 1925" U19 принимал сверстников из "
Хозяева забили уже на 4-й минуте, после чего больше играли в обороне, сдерживая наскоки киевлян, у которых не особо клеилась игра в последней трети.
В итоге, на 71-й минуте после обрезки киевлян в центре поля харьковчане забили и второй гол, а за оставшееся время "Динамо" удалось лишь сквитать один гол.
2:1, первая потеря очков "Динамо" U19 в нынешнем сезоне, и "Шахтер" выходит в лидеры таблицы, имея 100% показатель после 7 туров.
Также пока что с одними победами идет и "Рух", но львовяне сыграли только 4 календарные игры.
"Металлист 1925" - "Динамо" 2:1
Голы: Стрельник (4), Журавель (71) - Шулянский (81).
"Металлист 1925": И.Потимков - Гуренко, Ю.Потимков (к), Шишко, Дзюба, Дегтярев (Огурцов, 83), Кучков (Журавель, 56) Эмере, Курцев (Яшин, 80), Стрельник (Баранов, 75), Лещинский (Островский, 55).
"Динамо": Моргун - Малыш, Боль (Филатов, 63), Дячук, Вивчаренко (Бенедюк, 63) - Бражко (Скрипник, 56), Яцык (к), Н.Волошин, Царенко, Диалло (Шулянский, 72) - К.Попов (Горбач, 72).
Предупреждены: Лещинский (34), Островский (74), Дзюба (85) - Бражко (8), Боль (34), Диалло (40).
Удален: Н.Волошин (90+7).
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