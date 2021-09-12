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Цимбалюк: Готовимся к игре с Ворсклой. Все плохое – забыто
"Десна" хочет реабилитироваться после неудач
Защитник "Десны" Евгений Цымбалюк поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура с "Ворсклой":
— После поражений "Десны" от "Динамо" и "Вереса" в интернете было очень много неприятных комментариев, как в адрес футболистов, так и в адрес клуба. Футболисты читают это? И если читаете, то как относитесь?
— Бывает, что попадает что-то в ленте. Есть адекватные люди и конструктивные коментарии, а есть, мягко говоря, неконструктивные.
— Но болельщики, как, наверное, и футболисты, переживают по поводу последних результатов. Что можете им сказать, чтобы успокоить?
— Приходите за нас болеть. В свою команду нужно верить, мы – одна семья. В команде, как и в семье, не всегда бывает все хорошо. Так получается, мы же не специально выходим и проигрываем кому-то на зло. Наша цель – выигрывать в каждом матче.
— Насколько за перерыв на матчи сборных удалось психологически отойти от последних результатов?
— У нас было достаточно времени – четыре дня выходных. Сейчас уже все в порядке, продолжается рабочий цикл, готовимся к игре с "Ворсклой". Все плохое – забыто.
— Сможет ли "Десна" прервать неудачную серию в Полтаве?
— Да, едем набирать очки и доказывать, что результат с "Вересом" – случайность, – сказал Цымбалюк.
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