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Рябоконь: Футболисты Десны молодцы, включились в игру и сравняли счет
Команды расписали боевую ничью
Фото: ФК Десна
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал ничью в матче 7-го тура УПЛ с "Ворсклой" (2:2).
- Как всегда, очень боевая и характерная игра у нас с "Ворсклой". Дебют намного лучше провели хозяева поля, закономерно, что они дважды забили. Возможно, не совсем закономерно, что забили именно в контратаках, потому что у соперника было преимущество в позиционных атаках.
Молодцы наши парни. Проявили профессиональные качества плюс характер, включились, сумели сравнять счет.
Во втором тайме была интересная борьба с обеих сторон. Обоюдно острая.
- Сегодня вы заработали одно очко или потеряли два?
- Учитывая, что мы уступали и по игре, и по результату в дебюте матча – заработали и заслужили. Особенно игрой после двух пропущенных голов. Где-то играли на равных с хорошей командой, – сказал Рябоконь.
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