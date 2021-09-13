Рябоконь: Футболисты Десны молодцы, включились в игру и сравняли счет

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал ничью в матче 7-го тура УПЛ с "Ворсклой" (2:2).

- Как всегда, очень боевая и характерная игра у нас с "Ворсклой". Дебют намного лучше провели хозяева поля, закономерно, что они дважды забили. Возможно, не совсем закономерно, что забили именно в контратаках, потому что у соперника было преимущество в позиционных атаках.

Молодцы наши парни. Проявили профессиональные качества плюс характер, включились, сумели сравнять счет.

Во втором тайме была интересная борьба с обеих сторон. Обоюдно острая.

- Сегодня вы заработали одно очко или потеряли два?

- Учитывая, что мы уступали и по игре, и по результату в дебюте матча – заработали и заслужили. Особенно игрой после двух пропущенных голов. Где-то играли на равных с хорошей командой, – сказал Рябоконь.