Калитвинцев: Каждый футболист мечтает попасть в сборную, я - не исключение

Полузащитник "Десны" Владислав Калитвинцев рассказал о подготовке команды к матчу 8-го тура УПЛ против "Руха".

- Подготовка стандартная - недельный цикл (чуть меньше), так что все по плану. Настроение после игры в Полтаве положительное, ведь игра вышла боевая - после 0-2 вырвали ничью, забили два мяча, и, в принципе, могли дожать в конце - создали два неплохих момента. Поэтому, в целом, хорошее настроение.

- В сезоне 2019/20 Вы и Орест Кузык были основными фланговыми полузащитниками северян, и, по меньшей мере как казалось со стороны, неплохо понимали друг друга на поле. Теперь Кузык играет за "Рух" и, с большой долей вероятности, именно он будет Вашим непосредственным соперником на поле. Готовы ли к этому противостоянию?

- Буду рад увидеть Кузю - мы с ним в хороших отношениях. К противостоянию, конечно, готов. Надеюсь, он будет бегать за мной, а не я за ним (улыбается, — прим.).

- Матч состоится в пятницу. По Вашему мнению, это каким-то образом повлияет на количество болельщиков на трибунах?

- Думаю, что нет, ведь если болельщики захотят, они придут на стадион. Мы ждем их поддержку. В первых домашних играх сезона поддержка стадиона имени Гагарина очень помогала - уже играли при пустых трибунах (я считаю - это вообще не футбол). Понятно, что когда болельщики на трибунах, то прибавляются и силы, и эмоции. Хочется бежать вперед.

- Сейчас в сборной Украины новый исполняющий обязанности главного тренера, поэтому, как кажется, появилось больше шансов попасть в национальную команду. Есть ли игра за сборную Украины Вашей мечтой, и рассчитываете на то, что Александр Петраков, по меньшей мере, обратит на Вас внимание?

- Думаю, у каждого футболиста есть мечта попасть в сборную. Я - не исключение. Именно для этого мы играем в футбол, стараемся, работаем ... А там уже посмотрим - обратят внимание (на меня, в том числе, и других игроков северян), или нет", - рассказал Калитвинцев в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, матч "Десна" - "Рух" состоится в пятницу, 17 сентября в Чернигове на стадионе имени Ю.Гагарина. Начало - в 19:30.