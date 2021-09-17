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Алексей Сыч: Десна - достаточно хороший соперник, Рух должны показать свою лучшую игру
8-й тур УПЛ открывается матчем Десна - Рух
fcrukh.com
Футболист "
"У нас была теория, обсудили все плюсы и минусы, которые были в предыдущем матче. Но ту игру уже нужно забывать и двигаться только вперед, поэтому готовимся к следующему сопернику.
"Десна" - достаточно хороший соперник, так что мы должны показать свою лучшую игру", - сказал Сыч.
Напомни, что матч "Десна" - "Рух" начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет
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