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Алексей Сыч: Десна - достаточно хороший соперник, Рух должны показать свою лучшую игру

Премьер-лига
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8-й тур УПЛ открывается матчем Десна - Рух

Алексей Сыч: Десна - достаточно хороший соперник, Рух должны показать свою лучшую игру

fcrukh.com

Новина українською

Футболист "Руха" Алексей Сыч поделился ожиданиями от предстоящего поединка своей команды против "Десны" в рамках 8 тура УПЛ.

"У нас была теория, обсудили все плюсы и минусы, которые были в предыдущем матче. Но ту игру уже нужно забывать и двигаться только вперед, поэтому готовимся к следующему сопернику.

"Десна" - достаточно хороший соперник, так что мы должны показать свою лучшую игру", - сказал Сыч.

Напомни, что матч "Десна" - "Рух" начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Десна (Чернигов) Рух (Львов) Алексей Сыч
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Источник:
ТК Футбол

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