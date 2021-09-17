Алексей Сыч: Десна - достаточно хороший соперник, Рух должны показать свою лучшую игру

Футболист " Руха " Алексей Сыч поделился ожиданиями от предстоящего поединка своей команды против "Десны" в рамках 8 тура УПЛ.

"У нас была теория, обсудили все плюсы и минусы, которые были в предыдущем матче. Но ту игру уже нужно забывать и двигаться только вперед, поэтому готовимся к следующему сопернику.

"Десна" - достаточно хороший соперник, так что мы должны показать свою лучшую игру", - сказал Сыч.