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Рябоконь: Игра с Рухом была скорее ничейной, но мы больше хотели выиграть

Премьер-лига
(2 голосов)

Десна забила на последних минутах матча

Рябоконь: Игра с Рухом была скорее ничейной, но мы больше хотели выиграть

Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябкоонь прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура УПЛ с "Рухом" 1:0.

"Обе команды бились до конца, но мы чуть больше атаковали и угрожали воротам соперника. Игра была скорее ничейной, но мы больше хотели выиграть. Думаю, игру удалось изменить заменами. Все неплохо вышли. Завийский вышел и сделал результативную передачу. Через несколько дней уже Кубок Украины, нужно было распределять усилия.

Соперник был сложный, очень организованно действовал, хорошо двигался. Нам сейчас, возможно, не хватает позитивных эмоций, так что важно было выиграть", - сказал Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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