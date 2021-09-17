Десна - Рух 1:0. Идеальный сценарий Кучука с испорченным финалом

Восьмой тур стартовал в Чернигове. "Десна", которую после двух неплохих сезонов подряд начало серьезно штормить, принимала на своем поле "Рух". С одной стороны, даже с учетом серии неудачных результатов, "северяне" все равно подходили к матчу в статусе явного фаворита. Все-таки подбор игроков, особенно в передней линии, продолжает впечатлять. Но это все было на бумаге. За день до матча в СМИ появилась информация, что некоторые игроки решили обратиться в КДК из-за задолженностей по зарплате, что точно сказалось на климате внутри команды, а потому, перед матчем было два варианта - либо они выйдут мотивированными, либо будут играть в пол ноги.

Стартовый состав от обоих наставников был максимально прогнозируемым и приближенным к боевому. Единственный вопрос - игнорирование Завийского, который в составе "Десны" был одним из лучших на старте сезона и мог закрыть сразу несколько позиций. Сегодня Рябоконь им пожертвовал в пользу Арвеладзе. Кучук не изменил себе, полностью повторив набор из 11 игроков с прошлого матча. Большую часть первого тайма описывать смысла нет - не было ни ударов, ни быстрых атак, и если бы не замена Сафронова, то мы бы сразу перешли к самому вкусному. Но придется сделать небольшую паузу, сосредоточившись на моменте на шестой минуте. Во время борьбы с Сафроновым, Борячук зацепил локтем лицо центрбека, который оказался на газоне. Форвард получил желтую, а Александр - разбитый нос, кровь из которого остановить медики не сумели. Быстрая замена - вместо пострадавшего появился недавний новичок Ковтун.

Первый удар, нанесенный в сторону ворот, случился на 35-й минуте, когда после быстро разыгранного свободного удара, мяч дошел до Бойчука на правом фланге, тот сместился под рабочую ногу и пробил в дальний. В дальний от ворот угол. А после этого началось. Сначала была подача углового, Ковтун бил головой, Панькив парировал на Безбородько, но форвард сыграл максимально коряво, не сумев занести сферу за линию ворот. Спустя несколько оборотов минутной стрелки Болбат навешивал с правого фланга, Безбородько снова пробил на двойку, мяч отскочил к Картушову, который замешкался, не сумев сделать ничего нормального. Два классных момента под самый конец тайма.

Свой эпизод создал и "Рух", упомянуть о котором мы обязаны. После классного удара от Федорчука со штрафного, мяч пролетел рядом с девяткой. Кипер "Десны" ситуацию не контролировал.

Во втором тайме усилился дождь. Из важного все. "Северяне" долго владели мячом, в то время, как львовский "Рух" целиком и полностью следовал заветам своего тренера. Проще говоря, гости сушили игру, понимая, что ничья на выезде - это всегда хорошо. Особенно с "Десной". И по всем законам жанра матч должен был завершаться без голов. Несмотря на старания "северян", у них мало что получалось в атаке, но все изменил один эпизод, который случился на 90-й минуте. Вышедший на замену Лях подскользнулся в районе своей штрафной, Завийский перехватил мяч и идеально подал на голову Тотовицкому - полузащитник выиграл воздух у Гагуна и нанес точный удар. О важности гола, и последующей за ним победой, говорят эмоции Александра Рябоконя, который в стиле Жозе Моуриньо рванул вдоль линии поля праздновать вместе с командой. А значит в Чернигове не всем еще все равно на команду.

Товарищи по "Руху" поддерживали Ростислава Ляха, который не сдержал слез, понимая свою ошибку. Леонид Кучук был очень удручен, но в целом результат можно назвать справедливым. У хозяев было не так много моментов, но они искали и пытались найти гол. А кто ищет, тот и находит. Поздравляем "Десну" с важной победой.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов

Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)

Десна - Рух 1:0

Гол: Андрей Тотовицкий 90

Десна: Роман Мысак, Вадим Жук (Тарас Завийский 73), Евгений Цымбалюк, Александр Сафронов (Алексей Ковтун 9), Сергей Болбат (Викентий Волошин 87), Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Андрей Тотовицкий, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Денис Безбородько (Филипп Будковский 46)

Рух: Юрий Панькив, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Остап Притула (Алексей Сыч 72), Ярослав Мартынюк, Марьян Мысык, Богдан Бойчук (Ростислав Лях 83), Максим Белый, Андрей Борячук (Даниил Кондраков 83), Роман Карасюк

Предупреждения: Вадим Жук 40, Алексей Ковтун 55 - Андрей Борячук 6, Валерий Федорчук 26, Остап Притула 53