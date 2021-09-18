Хорватский тандем радует хорватского тренера. Днепр-1 - Верес 1:0

Юрий Вирт остался верен тем ребятам, которые добивались положительного результата в предыдущем туре, обыграв "Львов": та же схема и те же лица. Игор Йовичевич, несмотря на комплименты в адрес своей команды после "Шахтёра", изменений не избежал. В первую очередь, обращает на себя внимание возвращение Пихалёнка после дисквалификации и лёгкого повреждения: Александр вместе с другим экс-игроком "Шахтёра", Игнатенко, вытеснили из основы Когута и ди Франко. Впрочем, ещё в анонсе к игре мы обращали внимание, что обойма у хорватского тренера очень широкая. Пускай не на все позиции, но на большинство у хорвата есть по два игрока. Поэтому выходы, например, Кравченко или Назаренко в основе сенсацией такжке не стали.

Днепряне начали матч с резкой атаки уже к десятой секунде. В тот момент казалось, что таким образом команда мгновенно решила взять инициативу в свои руки и задушить соперника ещё до перерыва. Однако это была в первом тайме едва ли не единственная быстрая атака от подопечных Йовичевича. СК сегодня действовал слишком осторожно, словно побаиваясь серии соперника из трёх игр кряду без пропущенных. "Верес" такое развитие событий устраивало, но по возможности гости также старались идти вперёд, используя умение Сергийчука побороться с защитниками. Да, это не особо работало, но надеяться на индивидуальные скиллы Пасичей против Дубинчака и Кравченко было не менее наивно. Тем более, что оба сегодня были нужнее на своей половине.

После полутора десятков минут команды окончательно определились с ролями на поле. "Верес" отдал территорию и мяч, "Днепру-1" с этим счастьем нужно было что-то делать. Однако всё сводилось к подачам/забросам на Довбика: на Артёма возлагались надежды принять, обработать и пробить или скинуть кому-то под удар. Не работало. Нужна была помощь из глубины, но единственный нападающий хозяев её не видел. Только под конец тайма разрезными передачами стали подключать Назаренко, но они на него не проходили.

По ходу первого тайма Йови старался подбодрить своих ребят, крича "браво". Но это был не больше, чем психологический ход. Главным итогом тайма стал свист с трибун "Днепр-Арены", когда команды уходили в подтрибунку.

В перерыве оба наставника, похоже, донесли до своих игроков, что за такой футбол со своих же карманов придётся доплачивать зрителям. Поэтому с первых секунд второй половины игра пошла намного бодрее. Что интересней, гости вперёд шли также активно, к чему днепряне поначалу были совсем не готовы. Поэтому Йовичевичу пришлось использовать замены, подключив к игре Билла, Лучкевича и Когута. Прошло всего три минуты, как наставнику СК пришлось выпускать и четвёртого игрока со скамейки: Назаренко вывихнул колено и вместо него вышел Чуже. Удивительная история, на самом деле. Игрок, который появился на поле вместо травмированного и стал автором результативного удара.

Но до него ещё нужно было подождать. После этой серии замен "Днепр-1" серьёзно добавил и обложил штрафную народного клуба прострелами и ударами со средней дистанции. Когут заметно нервничал, но отбивал хотя бы перед собой. Первым не выдержали нервы у Сергийчука, который до этого практически всю игру выпрашивал вторую жёлтую для Сватка, а в итоге удалился сам: нападающий гостей очень жёстко врезался в Лучкевича, едва не сломав того.

Впрочем, в оборонительной работе Михаил участие принимал по-минимуму, в основном ожидая передач в центре поля. Поэтому его красная лишь отчасти повлияла на ход игры. Забили, к слову, через три минуты после удаления: Джурасек перехватил на чужой половине, затащил мяч в штрафную и от лицевой выкатил на Чуже.

В воротах гостей могло оказаться и два гола, и три. Но по традиции днепрян подводила реализация. После того, как четвёртый арбитр показал, что играть осталось четыре минуты, СК выключился, позволив немного поатаковать "Вересу". Но героического камбэка вдесятером мы не дождались.

Отдаём должное "Вересу" за очень качественную и компактную игру от своих ворот. Команда не тольок здорово стояла в обороне, но и не забывала выходить в атаку, хоть там многое и не получалось. А игрокам "Днепра-1" нужно пообщаться друг с другом на разборе игры: почему команда включается только на один тайм. Как это было с "Металлистом 1925" или "Мариуполем". Пока это не влияет на результат. Посмотрим, что будет дальше.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты: Денис Марченко (Чернигов), Руслан Ермоленко (Чернигов)

СК Днепр-1 - Верес 1:0

Гол: Марио Чуже 78

СК Днепр-1: Валентин Кожокару, Владимир Адамюк, Владислав Дубинчак, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк (Билл 62), Никита Кравченко (Валерий Лучкевич 62), Александр Назаренко (Марио Чуже 65), Невен Джурасек, Александр Сваток, Александр Пихалёнок (Игорь Когут 62), Даниил Игнатенко

Верес: Богдан Когут, Игорь Солдат, Михаил Сергийчук, Роман Гончаренко, Геннадий Пасич (Виталий Дахновский 84), Сергей Панасенко (Михаил Шестаков 81), Дмитрий Немчанинов, Валерий Кучеров (Сергей Петько 81), Роман Мирошник, Евгений Пасич, Дмитрий Клёц (Никита Полюлях 80)

Предупреждения: Александр Сваток 26, Артем Довбик 43, Невен Джурасек 61, Владимир Адамюк 80

Удаление: Михаил Сергийчук 75