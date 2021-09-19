Волочай: Ультрас Динамо не понравилось замечание по поводу вони файеров

Украинский комментатор Виталий Волочай поделился информацией на счет драки ультрас с другими болельщиками на "Олимпийском" во время матча "Динамо" - "Александрия" :

"Детский день на НСК “Олимпийский”.

Матч стартовал, все было окей, зажгли файеры, трибуны скандировали «Динамо». Прекрасная погода, дети с раскрытыми ртами смотрели на поле. До 10-й минуты.

Потому что в этот момент представителям многоуважаемых ультрас “Динамо” не понравилось, что с соседнего сектора им сделали замечания по поводу вонючести файеров. И 10-15, а через минуты еще столько же людей с этого сектора перелезли на соседний и толпой начали ногами, руками бить 2-3 людей, которые там сидели.

Потом они понеслись дальше. К ним подтянулись еще 10 друзей. И они дальше месили уже лежачих людей. На крики и просьбы соседей по сектору они никак не реагировали. Они просто толпой калечили трех болельщиков.

Как только появилась полиция — эти воины убежали как мыши в разные стороны, но через несколько минут они снова полезли кого-то бить. На простой сектор, в детский день", - сказал Волочай.