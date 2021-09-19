  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Волочай: Ультрас Динамо не понравилось замечание по поводу вони файеров
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волочай: Ультрас Динамо не понравилось замечание по поводу вони файеров

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Такой футбол нам нужен?

Волочай: Ультрас Динамо не понравилось замечание по поводу вони файеров

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Украинский комментатор Виталий Волочай поделился информацией на счет драки ультрас с другими болельщиками на "Олимпийском" во время матча "Динамо" - "Александрия":

"Детский день на НСК “Олимпийский”.

Матч стартовал, все было окей, зажгли файеры, трибуны скандировали «Динамо». Прекрасная погода, дети с раскрытыми ртами смотрели на поле. До 10-й минуты.

Потому что в этот момент представителям многоуважаемых ультрас “Динамо” не понравилось, что с соседнего сектора им сделали замечания по поводу вонючести файеров. И 10-15, а через минуты еще столько же людей с этого сектора перелезли на соседний и толпой начали ногами, руками бить 2-3 людей, которые там сидели.

Потом они понеслись дальше. К ним подтянулись еще 10 друзей. И они дальше месили уже лежачих людей. На крики и просьбы соседей по сектору они никак не реагировали. Они просто толпой калечили трех болельщиков.

Как только появилась полиция — эти воины убежали как мыши в разные стороны, но через несколько минут они снова полезли кого-то бить. На простой сектор, в детский день", - сказал Волочай.

Напомним, что перед матчем против "Александрии" "Динамо" объявило, что вход на НСК "Олимпийский" детям до 14 лет будет бесплатным в сопровождении родителей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Ультрас Динамо Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (15)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
krakow (Херсон)
19.09.2021 в 09:11
"...им сделали замечание,по поводу вонючести суркиса".
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
19.09.2021 в 09:08
Санкции в отношении этих "лиц" будут? Или совам снова можно безнаказанно беспределить?
Ответить
0
0
Болельщик39 (Харьков)
19.09.2021 в 09:02
Ну, и будет какая-то реакция со стороны ответственных лиц, или пусть в следующий раз кого-нибудь убьют?
Ответить
0
-1
ZNAK_VOPROSA
19.09.2021 в 08:57
Быдлофаны "великого клюба"...
Ответить
0
-1
b4st4 (Lviv)
19.09.2021 в 08:57
Це пяні діти 17річні.
Ответить
+1
0
Fishing 555 (Rivne)
19.09.2021 в 08:55
Скотобаза.
Ответить
+1
0
oleg14 (Sydney)
19.09.2021 в 08:54
в нормальной стране же бы вычислили,кругленькооштрафовали бы и пожизненно запретили подходить к стадиону. Могли бы и посдить. Но,повторюсь,внормальной стране.
Ответить
0
-1
Pianist (Киев)
19.09.2021 в 08:53
Как так можно? Когда их выкурят уже отсюда?
Ответить
+2
-1
Pianist (Киев)
19.09.2021 в 08:53
Бред.
Ответить
0
-1
kapkan (Луганск)
19.09.2021 в 08:53
Твари!!!
Ответить
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
19.09.2021 в 08:47
Вот поэтому ультрасы и боятся именных балетов и фейс контроля.
Ответить
+5
-2
terber (ternopil)
19.09.2021 в 08:47
уртляс це не вболівальники які серцем розумом і очима за свою команду,це бидлота яка на стадіоні гадить і пожитті такаж сама
Ответить
+5
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.09.2021 в 08:47
А банер правильний
Ответить
0
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
19.09.2021 в 08:42
Нацики недобитые
Ответить
0
-5
avatar
simargl (Чернигов)
19.09.2021 в 08:56
При чем тут нацыки??? Это быдло пригородное, с семью классами церковно-приходской школы. Упитое или обдолбанное. Гопопехота.
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...