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Волочай: Ультрас Динамо не понравилось замечание по поводу вони файеров
Такой футбол нам нужен?
фото - Олександр Приходько
Украинский комментатор Виталий Волочай поделился информацией на счет
"Детский день на НСК “Олимпийский”.
Матч стартовал, все было окей, зажгли файеры, трибуны скандировали «Динамо». Прекрасная погода, дети с раскрытыми ртами смотрели на поле. До 10-й минуты.
Потому что в этот момент представителям многоуважаемых ультрас “Динамо” не понравилось, что с соседнего сектора им сделали замечания по поводу вонючести файеров. И 10-15, а через минуты еще столько же людей с этого сектора перелезли на соседний и толпой начали ногами, руками бить 2-3 людей, которые там сидели.
Потом они понеслись дальше. К ним подтянулись еще 10 друзей. И они дальше месили уже лежачих людей. На крики и просьбы соседей по сектору они никак не реагировали. Они просто толпой калечили трех болельщиков.
Как только появилась полиция — эти воины убежали как мыши в разные стороны, но через несколько минут они снова полезли кого-то бить. На простой сектор, в детский день", - сказал Волочай.
Напомним, что перед матчем против "Александрии" "Динамо" объявило, что вход на НСК "Олимпийский" детям до 14 лет будет бесплатным в сопровождении родителей.
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