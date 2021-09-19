Максимов: Селезнев сказал, что ему не дали доиграть, чтобы гол забить

Наставник "Ворсклы" Юрий Максимов дал комментарий после победы над "Минаем" (2:0) в 8-м туре УПЛ:

– Мы всегда играем неплохо, но не моем выиграть. С "Десной" ведем 2:0 и играем вничью. По ходу выигрываем, но в конце отдаем победы. Не знаю, концентрация – чего-то не хватает.

Когда при 1:0 Степанюк попал в перекладину, я посмотрел на помощника и сказал: "Ну опять". Лучше б этого момента не было, потому что их нужно реализовывать.

– Челядин поменял Якубу сегодня. Довольны его игрой?

– Это немного не его позиция. Якубу немножко ошибся в прошлой игре – в психологическом плане был не готов, мы ему дали отдохнуть.

– Заявка на матч была неполной. Потеря Тилля существенная?

– Да, он – голова команды, которая ведет всю игру, может придержать, острый пас дать. Он травмировался – 3 игры сыграл за сборную, вышел с "Десной" и на тренировке заднюю дернул. Не хотели им рисковать.

– К вам подошел Селезнев – о неназначенном пенальти говорил?

– Нет, сказал, что ему не дали доиграть, чтобы гол забить. Он же на рекорд идет, никак не может... Но играл сегодня – в порядке.

Говорит, что мы его не брали – для нас уже сильно старый. Мы молодежи стараемся доверять.

– Чувствовалась ли поддержка болельщиков?

– Мы играем, стараемся... С "КуПС" тоже много пришло, но не получилось. Проходили бы дальше – болельщиков больше было бы, – сказал Максимов.