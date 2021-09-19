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Максимов: Селезнев сказал, что ему не дали доиграть, чтобы гол забить

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер поделился впечатлениями

Максимов: Селезнев сказал, что ему не дали доиграть, чтобы гол забить

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

Новина українською

Наставник "Ворсклы" Юрий Максимов дал комментарий после победы над "Минаем" (2:0) в 8-м туре УПЛ:

– Мы всегда играем неплохо, но не моем выиграть. С "Десной" ведем 2:0 и играем вничью. По ходу выигрываем, но в конце отдаем победы. Не знаю, концентрация – чего-то не хватает.

Когда при 1:0 Степанюк попал в перекладину, я посмотрел на помощника и сказал: "Ну опять". Лучше б этого момента не было, потому что их нужно реализовывать.

– Челядин поменял Якубу сегодня. Довольны его игрой?

– Это немного не его позиция. Якубу немножко ошибся в прошлой игре – в психологическом плане был не готов, мы ему дали отдохнуть.

– Заявка на матч была неполной. Потеря Тилля существенная?

– Да, он – голова команды, которая ведет всю игру, может придержать, острый пас дать. Он травмировался – 3 игры сыграл за сборную, вышел с "Десной" и на тренировке заднюю дернул. Не хотели им рисковать.

– К вам подошел Селезнев – о неназначенном пенальти говорил?

– Нет, сказал, что ему не дали доиграть, чтобы гол забить. Он же на рекорд идет, никак не может... Но играл сегодня – в порядке.

Говорит, что мы его не брали – для нас уже сильно старый. Мы молодежи стараемся доверять.

– Чувствовалась ли поддержка болельщиков?

– Мы играем, стараемся... С "КуПС" тоже много пришло, но не получилось. Проходили бы дальше – болельщиков больше было бы, – сказал Максимов.

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В статье: Евгений Селезнев Ворскла (Полтава) Юрий Максимов ФК Минай
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Источник:
УПЛ ONLINE

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.09.2021 в 21:30
"Обидели пацана, не дали генерала..."
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0
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
19.09.2021 в 21:17
У Тунца идея "забить семь пеналей, чтобы обойти Шацких и Реброва" стала какой-то навязчивой манией на грани расстройства.
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0
-2
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
19.09.2021 в 21:32
Цілком підтримую.
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0
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Dardolis (Первомайск)
19.09.2021 в 21:07
"але не моєму виграти"...
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0
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