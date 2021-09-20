Полузащитник Металлиста 1925: Приезжали во Львов за победой

Полузащитник "Металлиста 1925" Дмитрий Крыськив прокомментировал ничью со "Львовом" (0:0) в матче 8-го тура УПЛ.

- Не знаю, как оценивать. Приезжали во Львов за победой, а получилось вот так.

- Как вообще игра складывалась? "Львов", кажется, давал возможность, лично тебе и твоим коллегам по центру поля, разворачиваться лицом к чужим воротам?

- Поле было тяжелым. Во Львове несколько дней шел дождь. А в центре поля у нас было преимущество в одного игрока, но, к сожалению, это преимущество не удалось воплотить в голы. Вроде, было хорошее физическое состояние. В любом случае такие матчи нужно выигрывать.

- В конце поединка у тебя был эпизод, даже из повторов не было точно понятно, там тебе не удалось попасть в ворота или вратарь спас "Львов"?

- Хороший момент был. Илья Зубков зацепил мяч, я побежал и проталкивал его дальше. Тяжелый момент был. Вратарь сократил расстояние, и я уже дотягивался до мяча. К сожалению, не удалось попасть в ворота", - сказал Крыськив.