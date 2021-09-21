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Гура: Шастал побоялся конкуренции. Ему захотелось в Полесье, там Первая лига, задачи

Премьер-лига
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Летом Шастал перешел в Полесье

Гура: Шастал побоялся конкуренции. Ему захотелось в Полесье, там Первая лига, задачи

fco.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал, почему, по его мнению, хавбек Дмитрий Шастал ушел из клуба.

"Мы его видели, разговаривали. Просто, думаю, Дима побоялся конкуренции – вот и все.

Никто ничего не говорит, Шастал – хороший футболист. Просто ему захотелось поехать в Житомир. Там Первая лига, там задачи. Мы пошли ему на уступки", – рассказал Гура.

Напомним, что 25-летний Шастал в текущем сезоне сыграл 3 матча за "Полесье", в которых забил 3 гола.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия Полесье (Житомир) Дмитрий Шастал
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Источник:
fanday

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