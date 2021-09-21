Гура: Шастал побоялся конкуренции. Ему захотелось в Полесье, там Первая лига, задачи

Главный тренер " Александрии " Юрий Гура рассказал, почему, по его мнению, хавбек Дмитрий Шастал ушел из клуба.

"Мы его видели, разговаривали. Просто, думаю, Дима побоялся конкуренции – вот и все.

Никто ничего не говорит, Шастал – хороший футболист. Просто ему захотелось поехать в Житомир. Там Первая лига, там задачи. Мы пошли ему на уступки", – рассказал Гура.