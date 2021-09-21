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Гура: Шастал побоялся конкуренции. Ему захотелось в Полесье, там Первая лига, задачи
Летом Шастал перешел в Полесье
fco.com.ua
Главный тренер "
"Мы его видели, разговаривали. Просто, думаю, Дима побоялся конкуренции – вот и все.
Никто ничего не говорит, Шастал – хороший футболист. Просто ему захотелось поехать в Житомир. Там Первая лига, там задачи. Мы пошли ему на уступки", – рассказал Гура.
Напомним, что 25-летний Шастал в текущем сезоне сыграл 3 матча за "Полесье", в которых забил 3 гола.
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Источник:fanday
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