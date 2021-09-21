Де Дзерби: Мудрик, Сикан и Судаков для меня как сыновья

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби оценил прогресс молодых игроков "горняков" в матче с "Мариуполем" (5:0).

"Мне не нравится говорить, что у нас есть молодые футболисты из Украины, а есть из Бразилии или других стран. Предпочитаю говорить, что у нас есть молодые футболисты, и они должны улучшить свой уровень.

Прогресс я вижу: Конопля уже давно начал играть хорошо, то же самое касается Мудрика, Сикана и Судакова, которые для меня как сыновья. Мне очень нравится Бондарь – к нашему везению, он восстановился после травмы. У нас есть Бондаренко и Корниенко – их прогресса мы тоже очень ждем.

Состояние Трубина? В четверг он должен снова начать работать в общей группе", - сказал Де Дзерби.