  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Де Дзерби: Мудрик, Сикан и Судаков для меня как сыновья
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Мудрик, Сикан и Судаков для меня как сыновья

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер отметил прогресс молодых игроков команды

Де Дзерби: Мудрик, Сикан и Судаков для меня как сыновья

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби оценил прогресс молодых игроков "горняков" в матче с "Мариуполем" (5:0).

"Мне не нравится говорить, что у нас есть молодые футболисты из Украины, а есть из Бразилии или других стран. Предпочитаю говорить, что у нас есть молодые футболисты, и они должны улучшить свой уровень.

Прогресс я вижу: Конопля уже давно начал играть хорошо, то же самое касается Мудрика, Сикана и Судакова, которые для меня как сыновья. Мне очень нравится Бондарь – к нашему везению, он восстановился после травмы. У нас есть Бондаренко и Корниенко – их прогресса мы тоже очень ждем.

Состояние Трубина? В четверг он должен снова начать работать в общей группе", - сказал Де Дзерби.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
djeff2015 (Запорожье)
21.09.2021 в 21:58
...--- папа Дзерби , а кто наша мама?????---
Ответить
0
0
Fishing 555 (Rivne)
21.09.2021 в 21:22
Інтальяшки значить
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...