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СМИ: Де Пена договорился о новом контракте с Динамо на улучшенных условиях
Принципиальное согласие получено
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Киевское "
Ранее легионер, у которого была самая низкая зарплата в команде (20 тысяч евро) и заканчивался контракт 31 декабря 2021 года, изъявлял желание продолжить карьеру в другом клубе, имея предложения из Италии и американской MLS.
Учитывая, что главный тренер киевлян Мирча Луческу изъявил желание сохранить Де Пену для основного состава, клуб вступил в переговоры с агентами футболиста, которые на днях прибыли в Киев.
По информации Meta-ratings, переговоры для "Динамо" прошли успешно. По имеющейся информации, уже после матча с "Шахтером" в Суперкубке клуб и футболист окончательно уладят все формальности и закрепят их на бумаге, однако принципиальное согласие на продолжение Де Пеной карьеры в киевской команде от него получено.
Напомним, что в нынешнем сезоне Карлос Де Пена провел 7 матчей в составе "Динамо", в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.
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