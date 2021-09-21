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СМИ: Де Пена договорился о новом контракте с Динамо на улучшенных условиях

Премьер-лига
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(2 голосов)

Принципиальное согласие получено

СМИ: Де Пена договорился о новом контракте с Динамо на улучшенных условиях

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Новина українською

Киевское "Динамо", несмотря на приобретение бразильского вингера Витиньо, работает над тем, чтобы сохранить в команде еще одного легионера - уругвайца Карлоса Де Пену.

Ранее легионер, у которого была самая низкая зарплата в команде (20 тысяч евро) и заканчивался контракт 31 декабря 2021 года, изъявлял желание продолжить карьеру в другом клубе, имея предложения из Италии и американской MLS.

Учитывая, что главный тренер киевлян Мирча Луческу изъявил желание сохранить Де Пену для основного состава, клуб вступил в переговоры с агентами футболиста, которые на днях прибыли в Киев.

По информации Meta-ratings, переговоры для "Динамо" прошли успешно. По имеющейся информации, уже после матча с "Шахтером" в Суперкубке клуб и футболист окончательно уладят все формальности и закрепят их на бумаге, однако принципиальное согласие на продолжение Де Пеной карьеры в киевской команде от него получено.

Напомним, что в нынешнем сезоне Карлос Де Пена провел 7 матчей в составе "Динамо", в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (1)
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Медведь с балалайкой (Харьков)
21.09.2021 в 22:29
дайте мне "найнижчу" зарплату плз =) Хотя в целом неплохой игрок , заслужил думаю ...
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