  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Македонский легионер Мариуполя забил в дебютном матче в УПЛ - ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Македонский легионер Мариуполя забил в дебютном матче в УПЛ - ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Хорошее начало для Спировского

Македонский легионер Мариуполя забил в дебютном матче в УПЛ - ВИДЕО

фото - скріншот каналу Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Мариуполь" удивил, объявив на неделе о подписании двух легионеров - хорватского защитника Петара Босанчича и хавбека из Северной Македонии Стефана Спировского. Оба вышли в старте на матч 9-го тура против "Александрии".

И именно Спировский открыл счет в поединке на 25-й минуте. Стефан добил мяч в сетку головой после того, как Дмитрий Мишнев попал со штрафного в перекладину.

31-летний Спировский перешел в "Мариуполь" на правах свободного агента. 31 августа у него завершился контракт с кипрским АЕКом из Ларнаки. Также он играл за "Хапоэль" из Тель-Авива, "Ференцварош", "Вардар", болгарский "Берое" и несколько македонских клубов. За сборную Северной Македонии сыграл 39 матчей, в частности, принимал участие в поединке против Украины на Евро-2020.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Стефан Спировски
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...