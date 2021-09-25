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Македонский легионер Мариуполя забил в дебютном матче в УПЛ - ВИДЕО
Хорошее начало для Спировского
фото - скріншот каналу Футбол
"Мариуполь" удивил, объявив на неделе о подписании двух легионеров - хорватского защитника Петара Босанчича и хавбека из Северной Македонии Стефана Спировского. Оба вышли в старте на матч 9-го тура против "Александрии".
И именно Спировский открыл счет в поединке на 25-й минуте. Стефан добил мяч в сетку головой после того, как Дмитрий Мишнев попал со штрафного в перекладину.
31-летний Спировский перешел в "Мариуполь" на правах свободного агента. 31 августа у него завершился контракт с кипрским АЕКом из Ларнаки. Также он играл за "Хапоэль" из Тель-Авива, "Ференцварош", "Вардар", болгарский "Берое" и несколько македонских клубов. За сборную Северной Македонии сыграл 39 матчей, в частности, принимал участие в поединке против Украины на Евро-2020.
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