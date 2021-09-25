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Шахтер - Верес 4:1. Вечное сияние Марлоса

Премьер-лига
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(1 голосов)

Классный матч от ветерана "горняков", который помог команде разгромить ровенчан

Шахтер - Верес 4:1. Вечное сияние Марлоса

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Юрий Вирт - уроженец Львова, который много лет своей игровой карьеры отдал донецкому "Шахтеру". Не беремся сравнивать его с тем же Пятовым по общему вкладу в команду, но свои великие матчи в составе "оранжево-черных" Вирт провел. Он и первое чемпионство завоевывал, и дебютировал с командой в ЛЧ, и пенальти от "Арсенала" брал. Но сегодня он был по другую сторону баррикады. Вирт - тренер, который готовил "Верес" к игре с бывшей командой. Настрой, как вы сами понимаете, максимальный. Причем, как у футболистов, так и у тренера, который из-за дисквалификации наблюдал за происходящим с трибун.

Шахтер - Верес 4:1. Вечное сияние Марлоса - изображение 1

Если состав гостей был максимально боевой (разве что кроме Сергийчука, пропускавшего встречу из-за красной карточки), то мистер де Дзерби серьезно перетасовал футболистов, выпустив сразу девять игроков, которые не выходили на "Динамо". Но куда важнее было настроить команду морально, ведь после яркой битвы за трофей непросто заново выходить на игру регулярного первенства. Тем более, против новичка элиты.

Ход встречи мы достаточно точно предсказали в анонсе. "Верес" встречал соперника низким блоком, делая ставку исключительно на контратаки. На старте у них мало что получалось, в то время, как "Шахтер" выглядел опаснее. Гол, пришедший в начале третьей десятиминутки, был логичным развитием событий. Однако "горняки" могли и раньше открывать счет. Уже на четвертой минуте Тете простреливал на дальнюю штангу, после чего сфера угодила в каркас ворот Когута. Точный удар пришелся с того же правого фланга, но уже солировал Марлос - украинец по паспорту, после неплохого прохода, простреливал в сторону Сикана, но на пути мяча оказался Мирошник. Именно центрбек гостей срезал мяч в свои ворота, став автором первого гола в сегодняшней встрече.

Казалось, что ровенчане могут поникнуть после такой неприятности, но это их только взбодрило и до конца тайма они выровняли игру. И даже сравняли! Клец перехватил передачу Витао на Марлоса, обокрав последнего, протащил мяч на чужую половину поля, после чего "круглый", транзитом через Панасенко, попал к Геннадию Пасичу. Левый полузащитник, мысленно повторяя в голове фразу Шарикова: "В очередь, в очередь", обогнул трех оппонентов, и пробил в дальний из-за пределов штрафной - 1:1. "Шахтер" по делу был наказан за расхлябанность, и даже несколько неплохих моментов, в одном из которых Соломон не забил в пустые, не должны служить оправданием. Ровенчане действовали грамотно и заслужили ничью. Но лишь по итогам первых 45 минут. Дальше - другая история.

Шахтер - Верес 4:1. Вечное сияние Марлоса - изображение 2

Было ощущение, что без замен в перерыве алленаторе "горняков" не обойдется, но ДД оставил в игре весь стартовый набор, несмотря на не лучший перформанс от Соломона и Тете. Как показало время, итальянец не прогадал, ведь последний стал автором гола. Марлос перехватил мяч в центре поля, выдал классный пас на бразильца, который обошел Когута и закатил в пустые - 2:1. Справедливости ради стоит отметить, что это был первый осмысленный момент у "Шахтера" после перерыва, который поддавливал, но упирался в ровенскую стену.

В принципе, игра шла достаточно спокойно и даже замены от обоих коучей её сильно не взбодрили. Все шло к логичному завершению, пока Конопля не заработал на себе пенальти. Как бы не жестикулировал Немчанинов, решение арбитра было верным, ибо защитник "Вереса" не сыграл в мяч, а Ефим на газоне оказался. К мячу подошел MVP матча, Марлос, который спокойно развел мяч и Когута по разным углам - 3:1. Но и это не конец. Свеженькие футболисты, при участии того же Марлоса, забили четвертый - 11-й номер "Шахтера" выдал пас на Мудрика, тот, оказавшись на ударной позиции, покатил на Траоре, которому оставалось забить в пустые. Вот теперь точно все. 4:1.

Шахтер - Верес 4:1. Вечное сияние Марлоса - изображение 3

Уверенная победа "горняков", которые после перерыва спокойно разобрались с "Вересом", исправившись за не самый лучший первый тайм. Отдельно стоит отметить, как вы поняли из заглавия, Марлоса. По сути, бразильский украинец поучаствовал в каждом голе своей команды, доказав, что рано мы начали его списывать. Пороху еще в достатке. Далее "Шахтер" сыграет с "Интером". То еще испытание, в котором поражения быть не может. Иначе еврокубки уже вряд ли получится спасти.

Фото - Александр Приходько

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)
Шахтер - Верес 4:1
Голы: Роман Мирошник 22 (авт.), Тете 55, Марлос 78 (пен.), Лассина Траоре 87 - Геннадий Пасич 29
Шахтер: Андрей Пятов, Витао (Валерий Бондарь 83), Сергей Кривцов, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артём Бондаренко (Майкон де Андраде 63), Манор Соломон (Михаил Мудрик 70), Ефим Конопля, Виктор Корниенко (Исмаили 70), Даниил Сикан (Лассина Траоре 63)
Верес: Богдан Когут, Игорь Солдат, Роман Гончаренко, Михаил Шестаков (Михаил Гечев 75), Геннадий Пасич, Сергей Панасенко (Роберт Гегедош 70), Дмитрий Немчанинов, Валерий Кучеров (Никита Полюлях 83), Роман Мирошник, Евгений Пасич (Виталий Дахновский 76), Дмитрий Клец
Предупреждения: Сергей Кривцов 40 - Валерий Кучеров 41

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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Комментарии (31)
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Дыр0к0л (Енакиево)
25.09.2021 в 19:10
Разгромили вирусню
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+2
0
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2.dc (Николаев)
25.09.2021 в 19:03
Ну вот и куда без "дедушки" Марлоса? Так бы и продули …)))
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+1
-1
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tolina-ystas (Краматорск)
25.09.2021 в 19:02
Игра показала,что защита не меняется.позволить такой команде 6 раз ударить прицельно в площадь ворот это жах.Витао должен сидеть на скамейке безвылазно Тете совершенно разучился пользоваться дриблингом.Вообщем вопросов достаточно много.Даже при таком счёте какое то неудовлетворение игрой.
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+3
0
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таврия19752009 (симферополь)
25.09.2021 в 19:04
Тете как бы с дриблинга гол и забил.а вот Соломон то ужас
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
25.09.2021 в 19:01
100%надо переподписывать Марлоса.непонравился Бондарь вышел на фоне своей бабы не играть а понтоватся
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+1
0
аалекс ( Крым)
25.09.2021 в 19:08
Бондарь после травмы ещё не готов. Наберёт форму со временем.
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0
0
аалекс ( Крым)
25.09.2021 в 18:57
Горняков с заслуженной победой. Шахтер при Де Дзерби стал меньше создавать моментов, но реализацию подняли ощутимо. Марлоса в сборную.
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+4
-1
andy1973 (Рівне)
25.09.2021 в 18:55
Блін, виходить що Верес слабший за Шериф...
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+5
0
ukatan (Харьковская обл.)
25.09.2021 в 19:03
Звичайно слабший. У "Шериф" вгатили купу грошей, які "Вересу" і не снилися.
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+3
0
andy1973 (Рівне)
25.09.2021 в 19:05
не все вирішують гроші)) в шахтаря їх більше чим в шерифа
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.09.2021 в 19:07
а у реала? хватить нести чушь, "спецы"!
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.09.2021 в 18:54
с победой! но игра такая же тикитачная. по ударам в створ просрали какому-то вересу 4/6
Ответить
+3
-2
старий фан (Рівне)
25.09.2021 в 18:56
Вам на чемпіонів Молдови треба рівнятись - хранди.
Ответить
+3
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.09.2021 в 18:58
уровень юмора - петросян или дроботенко!
+3
-2
аалекс ( Крым)
25.09.2021 в 19:02
Причем вместе взятые.
+3
0
старий фан (Рівне)
25.09.2021 в 19:07
Я вже забувся про цих руцьких. А щодо гумору, то місяць назад такі як ти називали і Шериф", якимись молдаванами. Ще не один такий Шериф надере вам зад.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.09.2021 в 19:10
ты не только старый, но и примитивный
0
0
старий фан (Рівне)
25.09.2021 в 18:54
М-да. Різниця в класі просто величезна, але при цьому "Шахтар" мав серйозні провали в захисті. Донеччани з такою грою будуть в Європі биті, як сьогодні "Верес". А "Верес"? Ставити автобус і пропустити 4 голи, та ГРАЛИ б краще ніж весь час відбиватись.. Ну пропустили 5 або 6, зате грали б. Тому і глядачів на стадіон ходить жменька.
Ответить
+3
0
andy1973 (Рівне)
25.09.2021 в 18:57
автобус? я не бачив автобуса. Була гра від оборони але не на виключно оборону
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+2
0
старий фан (Рівне)
25.09.2021 в 18:59
"від оборони" в контратаки біжать, а не біжать лише при провалах в обороні суперника.
0
0
andy1973 (Рівне)
25.09.2021 в 19:03
ну да. а 6 ударів в ворота самі прилетіли
Ответить
+1
0
старий фан (Рівне)
25.09.2021 в 19:09
Від оборони класично грає Лестер, проти сильніших за себе команд, особливо на початку свого сходження. А наші грали в автобус. Просто в Шахтаря захист та опорники диряві.
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.09.2021 в 18:54
Конопля, как всегда хорош! А так, то обычный, проходной матч.
Ответить
+5
-1
avatar
Сommandor_Death_Star (dn.ua)
25.09.2021 в 18:55
В Десне ему не давали так играть
Ответить
+1
-2
avatar
Сommandor_Death_Star (dn.ua)
25.09.2021 в 18:52
Марлос-красава, но 2-й тайм унылое овно: Кривцов-Витао, Витао-Кривцов....
Ответить
+2
-1
DesnaUA (Чернигов)
25.09.2021 в 18:52
Кроты,вы там про судейство шо то пыхтели???
Ответить
0
-7
avatar
Сommandor_Death_Star (dn.ua)
25.09.2021 в 18:53
Глаза открой, нах подкатываться в штрафной? Да, и скоро дырявые будут играть, посмотрим.
Ответить
+6
-1
DesnaUA (Чернигов)
25.09.2021 в 19:04
Я вижу нормально,и такой пенальти ставить)))И черный бибизян был в оффсайде,он в итоге гол забил,так что про пассивный можно при себе оставить))
0
-2
аалекс ( Крым)
25.09.2021 в 19:04
Не обращай внимания, просто человек слишком далек от футбола
+1
0
avatar
Сommandor_Death_Star (dn.ua)
25.09.2021 в 19:06
уровень знаний футбольных правил как у бибизян
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
25.09.2021 в 19:08
Игрок сыграл в игрока и даже не попал в мяч
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+1
0


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