Шахтер - Верес 4:1. Вечное сияние Марлоса

Юрий Вирт - уроженец Львова, который много лет своей игровой карьеры отдал донецкому "Шахтеру". Не беремся сравнивать его с тем же Пятовым по общему вкладу в команду, но свои великие матчи в составе "оранжево-черных" Вирт провел. Он и первое чемпионство завоевывал, и дебютировал с командой в ЛЧ, и пенальти от "Арсенала" брал. Но сегодня он был по другую сторону баррикады. Вирт - тренер, который готовил "Верес" к игре с бывшей командой. Настрой, как вы сами понимаете, максимальный. Причем, как у футболистов, так и у тренера, который из-за дисквалификации наблюдал за происходящим с трибун.

Если состав гостей был максимально боевой (разве что кроме Сергийчука, пропускавшего встречу из-за красной карточки), то мистер де Дзерби серьезно перетасовал футболистов, выпустив сразу девять игроков, которые не выходили на "Динамо". Но куда важнее было настроить команду морально, ведь после яркой битвы за трофей непросто заново выходить на игру регулярного первенства. Тем более, против новичка элиты.

Ход встречи мы достаточно точно предсказали в анонсе. "Верес" встречал соперника низким блоком, делая ставку исключительно на контратаки. На старте у них мало что получалось, в то время, как "Шахтер" выглядел опаснее. Гол, пришедший в начале третьей десятиминутки, был логичным развитием событий. Однако "горняки" могли и раньше открывать счет. Уже на четвертой минуте Тете простреливал на дальнюю штангу, после чего сфера угодила в каркас ворот Когута. Точный удар пришелся с того же правого фланга, но уже солировал Марлос - украинец по паспорту, после неплохого прохода, простреливал в сторону Сикана, но на пути мяча оказался Мирошник. Именно центрбек гостей срезал мяч в свои ворота, став автором первого гола в сегодняшней встрече.

Казалось, что ровенчане могут поникнуть после такой неприятности, но это их только взбодрило и до конца тайма они выровняли игру. И даже сравняли! Клец перехватил передачу Витао на Марлоса, обокрав последнего, протащил мяч на чужую половину поля, после чего "круглый", транзитом через Панасенко, попал к Геннадию Пасичу. Левый полузащитник, мысленно повторяя в голове фразу Шарикова: "В очередь, в очередь", обогнул трех оппонентов, и пробил в дальний из-за пределов штрафной - 1:1. "Шахтер" по делу был наказан за расхлябанность, и даже несколько неплохих моментов, в одном из которых Соломон не забил в пустые, не должны служить оправданием. Ровенчане действовали грамотно и заслужили ничью. Но лишь по итогам первых 45 минут. Дальше - другая история.

Было ощущение, что без замен в перерыве алленаторе "горняков" не обойдется, но ДД оставил в игре весь стартовый набор, несмотря на не лучший перформанс от Соломона и Тете. Как показало время, итальянец не прогадал, ведь последний стал автором гола. Марлос перехватил мяч в центре поля, выдал классный пас на бразильца, который обошел Когута и закатил в пустые - 2:1. Справедливости ради стоит отметить, что это был первый осмысленный момент у "Шахтера" после перерыва, который поддавливал, но упирался в ровенскую стену.

В принципе, игра шла достаточно спокойно и даже замены от обоих коучей её сильно не взбодрили. Все шло к логичному завершению, пока Конопля не заработал на себе пенальти. Как бы не жестикулировал Немчанинов, решение арбитра было верным, ибо защитник "Вереса" не сыграл в мяч, а Ефим на газоне оказался. К мячу подошел MVP матча, Марлос, который спокойно развел мяч и Когута по разным углам - 3:1. Но и это не конец. Свеженькие футболисты, при участии того же Марлоса, забили четвертый - 11-й номер "Шахтера" выдал пас на Мудрика, тот, оказавшись на ударной позиции, покатил на Траоре, которому оставалось забить в пустые. Вот теперь точно все. 4:1.

Уверенная победа "горняков", которые после перерыва спокойно разобрались с "Вересом", исправившись за не самый лучший первый тайм. Отдельно стоит отметить, как вы поняли из заглавия, Марлоса. По сути, бразильский украинец поучаствовал в каждом голе своей команды, доказав, что рано мы начали его списывать. Пороху еще в достатке. Далее "Шахтер" сыграет с "Интером". То еще испытание, в котором поражения быть не может. Иначе еврокубки уже вряд ли получится спасти.

Фото - Александр Приходько

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)

Шахтер - Верес 4:1

Голы: Роман Мирошник 22 (авт.), Тете 55, Марлос 78 (пен.), Лассина Траоре 87 - Геннадий Пасич 29

Шахтер: Андрей Пятов, Витао (Валерий Бондарь 83), Сергей Кривцов, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артём Бондаренко (Майкон де Андраде 63), Манор Соломон (Михаил Мудрик 70), Ефим Конопля, Виктор Корниенко (Исмаили 70), Даниил Сикан (Лассина Траоре 63)

Верес: Богдан Когут, Игорь Солдат, Роман Гончаренко, Михаил Шестаков (Михаил Гечев 75), Геннадий Пасич, Сергей Панасенко (Роберт Гегедош 70), Дмитрий Немчанинов, Валерий Кучеров (Никита Полюлях 83), Роман Мирошник, Евгений Пасич (Виталий Дахновский 76), Дмитрий Клец

Предупреждения: Сергей Кривцов 40 - Валерий Кучеров 41