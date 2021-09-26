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Вирт: Полностью доволен игрой Вереса в первом тайме с Шахтером
Наставник ровенской команды подвел итоги игры с "горняками"
ФК "Верес" / Автор неизвестен
Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт поделился мыслями насчет
"Находился рядом с полем. Действительно, мы на равных практически сыграли с "Шахтером" первый тайм. Продемонстрировали качественный футбол. Особенно понравилась наша игра в обороне. Действовали компактно, с подстраховкой, не боялись играть один в один против очень техничных соперников.
Конечно, мы делали ставку на контратаки. Сначала они у нас не совсем удавались. Из-за волнения. А потом мы заиграли агрессивнее, создавали моменты. Забили, могли забить еще. И это радует.
Полностью доволен нашей игрой в первом тайме", – рассказал Вирт.
Из-за дисквалификации Вирт наблюдал за матчем с трибун.
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