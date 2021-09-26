Вирт: Полностью доволен игрой Вереса в первом тайме с Шахтером

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт поделился мыслями насчет разгромного поражения от донецкого "Шахтера" в матче 9-го тура УПЛ.

"Находился рядом с полем. Действительно, мы на равных практически сыграли с "Шахтером" первый тайм. Продемонстрировали качественный футбол. Особенно понравилась наша игра в обороне. Действовали компактно, с подстраховкой, не боялись играть один в один против очень техничных соперников.

Конечно, мы делали ставку на контратаки. Сначала они у нас не совсем удавались. Из-за волнения. А потом мы заиграли агрессивнее, создавали моменты. Забили, могли забить еще. И это радует.

Полностью доволен нашей игрой в первом тайме", – рассказал Вирт.