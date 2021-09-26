Ткачук и Волошин травмировали друг друга в подкате. Евгения увезла скорая

В матче 9-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" принимает харьковский "Металлист-1925".

На 36-й минуте встречи при жестком стыке на правом фланге обороны харьковчан пострадали сразу два футболиста - атакующий полузащитник черниговчан Викентий Волошин и центральный защитник гостей Евгений Ткачук.

Волошину потребовалась замена, но игрок смог сам покинуть поле - вместо него на поле появился Безбородько. А Ткачука пришлось унести с поля на носилках, центрбэка увезла со стадиона карета скорой помощи. Евгения заменил Западня.