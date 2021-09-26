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Ткачук и Волошин травмировали друг друга в подкате. Евгения увезла скорая
Страшная ситуация в игре между "Десной" и "Металлистом 1925"
В матче 9-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" принимает харьковский "Металлист-1925".
На 36-й минуте встречи при жестком стыке на правом фланге обороны харьковчан пострадали сразу два футболиста - атакующий полузащитник черниговчан Викентий Волошин и центральный защитник гостей Евгений Ткачук.
Волошину потребовалась замена, но игрок смог сам покинуть поле - вместо него на поле появился Безбородько. А Ткачука пришлось унести с поля на носилках, центрбэка увезла со стадиона карета скорой помощи. Евгения заменил Западня.
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