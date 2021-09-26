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Ткачук и Волошин травмировали друг друга в подкате. Евгения увезла скорая

Премьер-лига
(2 голосов)

Страшная ситуация в игре между "Десной" и "Металлистом 1925"

Ткачук и Волошин травмировали друг друга в подкате. Евгения увезла скорая

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В матче 9-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" принимает харьковский "Металлист-1925".

На 36-й минуте встречи при жестком стыке на правом фланге обороны харьковчан пострадали сразу два футболиста - атакующий полузащитник черниговчан Викентий Волошин и центральный защитник гостей Евгений Ткачук.

Волошину потребовалась замена, но игрок смог сам покинуть поле - вместо него на поле появился Безбородько. А Ткачука пришлось унести с поля на носилках, центрбэка увезла со стадиона карета скорой помощи. Евгения заменил Западня.

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В статье: Евгений Ткачук Десна (Чернигов) Металлист 1925 (Харьков) Викентий Волошин
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
26.09.2021 в 21:02
Ткачук нарушал и нарушал на красную. А вон как травматично вышло... здоровья пацанам!!!!
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.09.2021 в 20:42
А они точно футболисты?
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0
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