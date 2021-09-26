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Скрипник: В четверг к нам приезжает один соперник хороший, туда уже смотрим

Премьер-лига
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Наставник луганчан подвел итоги матча с командой Йовичевича

Скрипник: В четверг к нам приезжает один соперник хороший, туда уже смотрим

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал разгромную выездную победу над "Днепром-1" в матче 9-го тура УПЛ.

— Насколько счет отобразил происходящее на поле?

— Играли, хотели выиграть, ставили задачу выиграть, потому что команды находятся выше нас. Мы в роли догоняющих, понимаем, что если мы хотим занимать то место, которое хотим — надо выигрывать.

Сегодня хороший характер был, дисциплинированно сыграли, немаловажно на ноль. Все хотят, все бегут. Мы понимали, что качественная команда против нас. Мы на себя всегда смотрим и играем в свою игру.

— Что с Вернидубом? Есть понимание...

— Дернул заднюю мышцу. Будет обследование, конечно, для нас это потеря, но у нас хватает качественных игроков, чтобы его заменить.

— У соперника были претензии к работе судьи. Вы довольны судейством?

— Я комментирую своих футболистов, у нас претензий не было. А этот вопрос к другим.

— Насколько первый мяч был важным? Возможно он придал уверенность команде?

— Банальный ответ — конечно, когда ты забиваешь это лучше, чем когда ты пропускаешь. Хотя у нас такое бывает часто, что мы пропускаем, а потом начинаем героически отыгрываться. Сейчас повернулось в другую сторону. Конечно, мы рады были, что забили. Понимали, что реакция соперника будет. Настраивались на это с первых минут. В Норвегии мы вытерпели первый тайм, а второй — провалили. Сейчас было по-другому.

— Две победы с общим счетом 7:0. Ваша команда постепенно набирает необходимую форму?

— Еще много игр, мы только рады той форме, в которой сейчас находимся, но у нас чуть-чуть другой график. В четверг к нам приезжает один соперник хороший, туда уже смотрим.

— "Рому" еще не разбирали?

— Конечно, подсматриваем, смотрим. Они сегодня хорошую игру играют, там будут все карты раскрыты. Посмотрим, будем готовиться, — рассказал Скрипник.

В четверг, 30-го сентября луганчане сыграют против "Ромы" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Сегодня "волки" уступили в римском дерби для "Лацио" - 2:3.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник СК Днепр-1
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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