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Бартулович: Забили по одному голу – могли больше и мы, и Черноморец
Хавбек спас команду от поражения
Фото: ФК Ингулец
Полузащитник "Ингульца" Младен Бартулович прокомментировал ничью с "Черноморцем" (1:1) в матче 9-го тура УПЛ.
На 87-й минуте футболист реализовал пенальти, сравняв счет
"Был открытый футбол с обеих сторон. Много моментов у обеих ворот. Забили по одному голу – могли больше и мы, и "Черноморец". Наверное, закономерный результат.
Конечно, мы бьемся до конца в каждой игре. Всегда задача – выигрывать. Сегодня добыли очко на выезде. Можно быть довольными", – сказал Бартулович.
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