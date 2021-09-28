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Бартулович: Забили по одному голу – могли больше и мы, и Черноморец

Премьер-лига
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Хавбек спас команду от поражения

Бартулович: Забили по одному голу – могли больше и мы, и Черноморец

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Полузащитник "Ингульца" Младен Бартулович прокомментировал ничью с "Черноморцем" (1:1) в матче 9-го тура УПЛ.

На 87-й минуте футболист реализовал пенальти, сравняв счет

"Был открытый футбол с обеих сторон. Много моментов у обеих ворот. Забили по одному голу – могли больше и мы, и "Черноморец". Наверное, закономерный результат.

Конечно, мы бьемся до конца в каждой игре. Всегда задача – выигрывать. Сегодня добыли очко на выезде. Можно быть довольными", – сказал Бартулович.

Читайте такжеЧерноморец - Ингулец 1:1. Играли на ничью - и своего добились

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В статье: Младен Бартулович Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Футбол NEWS

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