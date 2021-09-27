Черноморец - Ингулец 1:1. Играли на ничью - и своего добились

Обычно, когда идёшь на футбол, то начинаешь заряжаться ещё до захода в чашу. Не алкоголем, что для многих до сих пор норма, а эмоциями. Возможно, где-то подобное ещё существует, но вряд ли на "Черноморце". Лёгкие покрикивания "дудочки недорого" от уже немолодого человека стали едва ли не единственным индикатором, что сегодня футбол при входе в парк Шевченко. Вторым оказалась внезапная очередь к кассе, напомнившая, что многие ещё не научились брать билеты через интернет. И хоть людей вокруг арены было, в целом, немало, нельзя сказать, что народ предвкушал. Всё выглядело очень буднично. Ну, не сказать же, что пять-семь человек возле стола для теннис-болла - это ажиотаж. В клубе-хозяине, видимо, народ на игре также не ждали, поэтому открыли только центральную трибуну. Да и какой смысл тянуться людям на футбол, если за один билет на матч аутсайдеров УПЛ нужно было заплатить около двух сотен гривен.



Ротация в составах обеих команд была, в целом, в том объёме, который и ожидался. Бартулович снова отправился в запас, уступив место на поле Козаку. Неожиданностью стало разве что появление в центре обороны у гостей экс-игрока "моряков" Поспелова, который вытеснил из старта Салема. Юрий Мороз ответил не менее внезапным появлением в основе Смирного в середине поля вместо Брагару.



"Ингулец" сразу решил взять мяч под свой контроль, но как использовать это преимущество, подопечные Сергея Лавриненко не понимали. Хозяева в быстрых контратаках через фланги выглядели интересней и как раз создали главную остроту в первом тайме. Подачи-то были хорошие, но не хватало завершающего удара: всё шло либо мимо, либо просто не удавалось дотянуться до мяча.



"Ингулец" в атаке вообще ничем не запомнился. Помочь гостям войти в историю попыталась оборона "Черноморца": провал в центральной оси и выход Ситало один на один закончился ударом во вратаря. И в ответном выпаде также по центру пришёл первый гол: Цитаишвили, Ванат и Смирный разыграли короткую комбинацию по центральной оси и последний пробил наконец-то в цель. Ещё до перерыва "Ингулец" мог отыгрываться: Полегенько выиграл верховую борьбу и перебросил вратаря, но лишь крестовина.



Задача по спасению игры для гостей была перенесена на второй тайм. Вертикальный футбол с фланговыми подачами не должны были доставлять проблемы "Черноморцу", если бы у него в центре обороны был не Кадири. Но стабильные забросы приводили к ударам в направлении ворот Кучерука. "Казаков" очень сильно подводила точность. Старания ганца привезти гол надоели даже Юрию Морозу, который решил снять его и опустить в оборону опорника Михайленко. Видели бы вы, какими овациями и стоя провожали трибуны Мохаммеда!



Одесситы очень хорошо разгоняли контратаки в первом тайме, но после перерыва это всё куда-то ушло. Большинство попыток "моряки" завершали ударами с дальней и средней дистанций - вроде и в створ, но без проблем для Гальчука. Лучший шанс снять все вопросы получил Бугай, подкараулив ошибку Ковалёва, но всё закончилось ещё одним ударом без сближения с голкипером, да ещё и мимо ворот.



Только после этого у Ситало получилось пробить не в Кучерука и не мимо ворот - в левую "девятку". Однако шикарный прыжок вратаря хозяев спас ситуацию. И всё же обе команды добились того, к чему шли с 46 минуты: "Черноморец" наконец-то наработал на гол в свои ворота, а "Ингулец" этот шанс реализовал. Брагару сбил Мельничука в своей штрафной, а опытнейший Бартулович точку уверенно реализовал.



При 1:1 "Черноморец" вдруг вспомнил, что у него есть потенциал в атаке и побежал спасать игру. Но было уже поздно. Реализация и качество моментов сегодня точно отобразили то, что мы увидели по итогу на табло. Разве что это должны были быть не две единички, а нули.

Одесса. Стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ассистенты: Денис Марченко (Чернигов), Руслан Ермоленко (Чернигов)

Черноморец - Ингулец 1:1

Голы: Евгений Смирный 39 - Младен Бартулович 87 (пен.)

Черноморец: Владислав Кучерук, Евгений Смирный (Юрий Тлумак 59), Мохаммед Кадири (Бека Вачиберадзе 70), Георгий Цитаишвили, Илья Путря, Артур Авагимян (Максим Брагару 77), Сергей С.Кравченко (Евгений Исаенко 77), Валерий Дубко, Роман Вантух, Владислав Ванат (Владислав Бугай 70), Николай Михайленко

Ингулец: Евгений Гальчук, Евгений Запорожец, Владислав Шарай, Александр Козак (Младен Бартулович 81), Илья Коваленко (Михаил Плохотнюк 58), Артём Ситало (Майкл Гопей 81), Евгений Опанасенко (Максим Мельничук 14), Хеннос Асмелаш, Максим Ковалёв, Дмитрий Поспелов

Предупреждения: Евгений Смирный 52, Илья Путря 54, Сергей С.Кравченко 73 - Максим Ковалёв 76, Дмитрий Поспелов 77