Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цымбал: Может быть, что к следующему матчу Минай буду готовить я
Василий Кобин покинул закарпатский клуб
Фото: ФК Минай
Бывший ассистент Василия Кобина Николай Цымбал прокомментировал уход главного тренера из "Миная".
– Перед тренировкой спортивный директор озвучил информацию от президента по Кобину о том, что он не проводит тренировку, которая должна была состояться. Спортивный директор попросил меня провести, а дальнейшие указания будут от президента. Сказал: "Кобин – точно в отставку".
– К ближайшему матчу вы будете готовить команду?
– Уже завтра будет точная информация (комментарий 29 сентября - прим). Может быть такой вариант вполне, может, кто-то приедет. Данный момент в компетенции спортивного директора, президента, – сказал Цымбал.
Напомним, в 10-м туре "Минай" сыграет с "Металлистом 1925". Матч состоится 3 октября и начнется в 17:00.
Популярное сейчас
- Бущан - о 0:5 с Баварией: Здесь нечего говорить
- Так опускаются ко дну. Бенфика – Барселона 3:0. Обзор матча и видео голов
- Нагельсманн: В Бундеслиге Динамо занимало бы 10-е место
- "Такого не было при Шевченко". Суркис оценил конфликт Петракова и Караваева
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила