Цымбал: Может быть, что к следующему матчу Минай буду готовить я

Бывший ассистент Василия Кобина Николай Цымбал прокомментировал уход главного тренера из "Миная".

– Перед тренировкой спортивный директор озвучил информацию от президента по Кобину о том, что он не проводит тренировку, которая должна была состояться. Спортивный директор попросил меня провести, а дальнейшие указания будут от президента. Сказал: "Кобин – точно в отставку".

– К ближайшему матчу вы будете готовить команду?

– Уже завтра будет точная информация (комментарий 29 сентября - прим). Может быть такой вариант вполне, может, кто-то приедет. Данный момент в компетенции спортивного директора, президента, – сказал Цымбал.

Напомним, в 10-м туре "Минай" сыграет с "Металлистом 1925". Матч состоится 3 октября и начнется в 17:00.