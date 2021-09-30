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Цымбал: Может быть, что к следующему матчу Минай буду готовить я

Премьер-лига
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Василий Кобин покинул закарпатский клуб

Цымбал: Может быть, что к следующему матчу Минай буду готовить я

Фото: ФК Минай

Новина українською

Бывший ассистент Василия Кобина Николай Цымбал прокомментировал уход главного тренера из "Миная".

– Перед тренировкой спортивный директор озвучил информацию от президента по Кобину о том, что он не проводит тренировку, которая должна была состояться. Спортивный директор попросил меня провести, а дальнейшие указания будут от президента. Сказал: "Кобин – точно в отставку".

– К ближайшему матчу вы будете готовить команду?

– Уже завтра будет точная информация (комментарий 29 сентября - прим). Может быть такой вариант вполне, может, кто-то приедет. Данный момент в компетенции спортивного директора, президента, – сказал Цымбал.

Напомним, в 10-м туре "Минай" сыграет с "Металлистом 1925". Матч состоится 3 октября и начнется в 17:00.

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В статье: ФК Минай Николай Цымбал
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Источник:
Футбол NEWS

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