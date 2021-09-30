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Полузащитник Руха: Нам по силам победить Мариуполь

Премьер-лига
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Команды уже встретятся в пятницу, 1 октября

Полузащитник Руха: Нам по силам победить Мариуполь

Фото: ФК Рух

Новина українською

Нападающий "Руха" Таллес Бренер рассказал о подготовке команды к матчу против "Мариуполя" в 10-м туре УПЛ.

"Поедем в Мариуполь с хорошим настроением и большой концентрацией. "Мариуполь" - быстрая команда, они хорошо контратакуют.

Но, думаю, нам по силам победить этот коллектив", - приводит слова Бренера официальный сайт "черно-желтых".

Напомним, матч "Мариуполь" - "Рух" состоится в пятницу, 1 октября в Мариуполе. Начало - в 19:30.

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В статье: ФК Мариуполь Рух (Львов) Таллес Бренер
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Источник:
ФК Рух

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