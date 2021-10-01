Юрченко: Три раза собирал вещи и почти уезжал в новый клуб, но все срывалось в последний момент

Новичок "Десны Владлен Юрченко прокомментировал свой переход в черниговский клуб.

– Это лето выдалось очень бурным. Было много предложений от очень разных клубов. Где-то меня не устраивали эти предложения, где-то не сходились уже в конце переговоров. Я 3 раза собирал вещи и почти уезжал, но все срывалось в последний момент. Время прошло, я понимал, что надо играть. Где-то недели 2 назад на меня вышла "Десна", спросили, я согласился.

– По информации Тransfermarkt, контракт рассчитан до лета 2022 года. Это так?

– Не могу говорить о деталях контракта.

– Какую ставите перед собой цель на остаток сезона?

– Ставлю цель помогать команде в каждом матче. Буду делать все, что от меня зависит, помогать добиваться положительного результата и показывать хорошую игру. А там уже будет видно.

– Переход в "Десну" после "Зари" – это не шаг назад?

– Понимаю, какая сложилась ситуация. С "Зарей" велись переговоры, но мы не смогли договориться о сроках контракта. Не могу все это раскрывать и говорить, как было, но факт в том, что мы не договорились. Может быть, я когда-то расскажу об этом. Не договорились только по сроку соглашения, а не по финансовому вопросу или каком-то другом.

– Вас не пугает, что в "Десне" не всегда вовремя платят зарплату?

– Я знаю, что сейчас вроде как все выплачивают. На данный момент меня это не сильно интересует. Думаю, все будет хорошо. Президент клуба переживает за команду, думаю, он будет давать все, чтобы было стабильно.

– Иванисеня после "Зари" оказался в "Крыльях Советов", у вас не было предложений из России?

– Не было.

– А вы рассматривали бы их или сразу отказали?

– Как видите, на данный момент я в Украине. Наверное, я не соглашался.

– Осуждаете выбор Иванисени или в футболе это нормально?

– Я не хочу лезть в политические дела. У каждого свой выбор, каждый решает свою судьбу сам и поступает так, как считает нужным. Если он считает это правильным, значит, для него это правильно. Как я могу судить и кому-то что-то говорить. Каждый видит ситуацию по-своему, у каждого своя жизнь, – сказал Юрченко.